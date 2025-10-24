Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует, что хочет остановить войну. Вместо этого он желает устроить гуманитарную катастрофу этой зимой атаками на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по энергетике
Зеленский согласился с замечанием Кира Стармера о том, что российский диктатор не проявляет намерения прекращать войну. Об этом, в частности, свидетельствуют атаки, парализующие энергетическую инфраструктуру Украины.
"Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами", - отметил президент.
Коалиция желающих
По словам Зеленского, сегодня на заседании "Коалиции желающих" лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО и энергетическую поддержку.
"Мы обсудим в течение заседания "Коалиции желающих" гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом. Спасибо за организацию этой встречи со всеми партнерами", - добавил он.
Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на ділі, смерть Українців та спасіння вагнерівців та беркутні, які убивали Українців!!!
Треба, за смерть Українців, зеленському нести відповідальність…
Акакаяразніца, тут не проходить!!!
зараз маємо лише її наслідки
.
дебілка свириденка, під особистим контролем найгундосинішого зе!гніди, не допустить цього!!!
десятки млдрд буржуйських грошей поповнять офшори друзів міндічєй шифірів!
офшори спеціально підготовлені!
плєшивий окурок, не підведи свого протеже....
А що робить ЗЄ, щоб цього не сталося?
Купляє крани за ціною літаків для будівництва енергоблоків років через 10?
Де ***** розподілена електро-генерація?
З 2022 року від Норвегії до Японії всі шлють нам газо-генератори.
Де вони????!!!!!
А министерство уже давно тютю, и бюджеты успешно освоены
Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найем повідомив, що за 2024 рік агентство планує звести трирівневий захист усіх 22 об'єктів енергетики України.
В березні окремим наказом президент дав доручення реалізувати проекти будівництва захисних споруд третього рівня захисту обʼєктів енергетики.
Але станом на сьогодні вказане доручення не виконується - роботи на всіх обʼєктах захисних споруд третього рівня захисту повністю зупинені внаслідок відсутності фінансування.