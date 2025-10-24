РУС
1 866 32

Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой, - Зеленский

Зеленский о гарантиях безопасности

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует, что хочет остановить войну. Вместо этого он желает устроить гуманитарную катастрофу этой зимой атаками на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике

Зеленский согласился с замечанием Кира Стармера о том, что российский диктатор не проявляет намерения прекращать войну. Об этом, в частности, свидетельствуют атаки, парализующие энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером, - BBC

Коалиция желающих

По словам Зеленского, сегодня на заседании "Коалиции желающих" лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО и энергетическую поддержку.

"Мы обсудим в течение заседания "Коалиции желающих" гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом. Спасибо за организацию этой встречи со всеми партнерами", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ бьет по энергетике, чтобы подорвать устойчивость Украины, - минобороны Эстонии

Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.

Зеленский Владимир (22382) энергетика (2715) война в Украине (6639)
+29
Національна катастрофа вже відбулась - 20 квітня 2019 р.

зараз маємо лише її наслідки

.
24.10.2025 15:47 Ответить
+11
І щоб запобігти цьому, Зеленський організує чергову зустріч, на якій обговорять надання Україні двох установок ППО протягом року і декількох мільйонів євро на розпил вже зараз, правильно?
24.10.2025 15:50 Ответить
+8
А ти шо, вирішив допомогти?
24.10.2025 15:45 Ответить
А ти шо, вирішив допомогти?
24.10.2025 15:45 Ответить
Можна подумати він сам цього не хоче. На страждяннях наріду теж можна заробити.
24.10.2025 15:52 Ответить
а коли він не допомагав? з 14-го, коли Україну називав повією та висміював патріотів на кшталт Парубія, коли вів бізнес та заробляв на **********? чи з 19-го, коли відводив війська з лбз, знищив ракетну програму, угандошив військо, їздив до оману, відвів війська з Чонгару із одночасним розмінуванням? чи коли у стамбулі теревенили із кацапами? чи коли начесав за 3 тис. фламінго, 1 лям гігават, знищення бункеру *****? коли, коли, коли...
24.10.2025 15:58 Ответить
Конституцію та законодавство України, треба було виконувати, зелупню з групою осіб на посадах в Урядовому кварталі, разом з дивними держСекретарями щодо завчасної підготовки України до відсічі **********!! Зеленський же волав Захисникам України, що він не лох, що йому 42 роки, що він перисидентом числиться….
А на ділі, смерть Українців та спасіння вагнерівців та беркутні, які убивали Українців!!!
Треба, за смерть Українців, зеленському нести відповідальність…
Акакаяразніца, тут не проходить!!!
24.10.2025 16:46 Ответить
Секрет полішинеля. Це і так зрозуміло
24.10.2025 15:45 Ответить
24.10.2025 16:43 Ответить
Національна катастрофа вже відбулась - 20 квітня 2019 р.

зараз маємо лише її наслідки

.
24.10.2025 15:47 Ответить
Для прикладу, під час Другої світової війни за неповні 4 роки з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 СРСР втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів людей, тобто щодня гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто фактично стратили кожного пятого громадянина Афганістану. Тоді як в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, але можуть бути, через таких як ти, ухилянтів, які й надалі ховаються в тилу, замість того, щоб замінити воїнів на фронті, які вже 4й рік очікують заміни
24.10.2025 17:11 Ответить
Ти що закликаєш його до цього?
24.10.2025 15:49 Ответить
І щоб запобігти цьому, Зеленський організує чергову зустріч, на якій обговорять надання Україні двох установок ППО протягом року і декількох мільйонів євро на розпил вже зараз, правильно?
24.10.2025 15:50 Ответить
але!!!
дебілка свириденка, під особистим контролем найгундосинішого зе!гніди, не допустить цього!!!
десятки млдрд буржуйських грошей поповнять офшори друзів міндічєй шифірів!
офшори спеціально підготовлені!
плєшивий окурок, не підведи свого протеже....
24.10.2025 15:50 Ответить
А в чому проблема побити в росії всі газопроводи за допомогою БПЛА і організувати катастрофу в росії? газороводи ж ті так не прикриває ППО, як москву. Будуть санкції на газову галузь і одночасно на населення. навіть москва відчує таку відстуність газу.
24.10.2025 15:52 Ответить
Ніяких проблєм - починай бити
24.10.2025 16:21 Ответить
І як це зробити? Просто взяти і побити? Русня за 3,5 роки шаленої війни не спромоглася повністю нашу інфраструктуру знищити, випустивши більше 12 000 ракет, дронів та тисячі тонн снарядів і авіабомб. Як це нам зоробити?
24.10.2025 16:33 Ответить
Хоче - але ж ми відіб"ємось - шей покажем Фламінго кацапам де раки зимують
24.10.2025 15:55 Ответить
Та недавно народний депутат "воїн" Костенко, розказував про фейкові фламінго, і скільки треба часу, щоб застарілі радянські розробки, з яких склепали Фламінго, хоча б летіли куди треба, і хоча б на 1000 км.
24.10.2025 16:02 Ответить
У нього уже інший лохотрон літаки
24.10.2025 17:04 Ответить
***** хоче - це факт.

А що робить ЗЄ, щоб цього не сталося?
Купляє крани за ціною літаків для будівництва енергоблоків років через 10?
Де ***** розподілена електро-генерація?

З 2022 року від Норвегії до Японії всі шлють нам газо-генератори.
Де вони????!!!!!
24.10.2025 15:59 Ответить
Зроби їм бензинову,опалювальну...хоч якусь.
24.10.2025 16:04 Ответить
Наєм з Чернишовим мали запобігти цьому. Але...
24.10.2025 16:06 Ответить
Денег нет , виноват МинЕд..
А министерство уже давно тютю, и бюджеты успешно освоены
24.10.2025 16:39 Ответить
США , зараз , готуються оголосити рашку "спонсором тероризма" - треба зробити все можливе , аби ці законопроекти були прийняті
24.10.2025 16:19 Ответить
Треба казатм: ми з Путіним хочемо... та далі по тексту.
24.10.2025 16:28 Ответить
Так дай возможность спастись прифронтовым городам и селам! Выпусти хотя бы их !!!
24.10.2025 16:38 Ответить
24.10.2025 16:42 Ответить
За словами Найєма, його підприємство відповідає лише за захист розподільчих підстанцій "Укренерго".
показать весь комментарий
24.10.2025 16:50 Ответить
Без фінансування. Чому Шмигаль зірвав будівництво третього рівня захисту енергетичних обʼєктів.

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найем повідомив, що за 2024 рік агентство планує звести трирівневий захист усіх 22 об'єктів енергетики України.

В березні окремим наказом президент дав доручення реалізувати проекти будівництва захисних споруд третього рівня захисту обʼєктів енергетики.

Але станом на сьогодні вказане доручення не виконується - роботи на всіх обʼєктах захисних споруд третього рівня захисту повністю зупинені внаслідок відсутності фінансування.
24.10.2025 16:54 Ответить
...А твоя корупційна шобла брехунів і крадіїв, як може, йому в цьому допомагає. Браво, курви зелені! Вже й сліпому видно, що Гундосий виродок і ***** грають в 4 руки проти України!
показать весь комментарий
24.10.2025 17:05 Ответить
 
 