Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует, что хочет остановить войну. Вместо этого он желает устроить гуманитарную катастрофу этой зимой атаками на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по энергетике

Зеленский согласился с замечанием Кира Стармера о том, что российский диктатор не проявляет намерения прекращать войну. Об этом, в частности, свидетельствуют атаки, парализующие энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо, что остаетесь с нами", - отметил президент.

Коалиция желающих

По словам Зеленского, сегодня на заседании "Коалиции желающих" лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО и энергетическую поддержку.

"Мы обсудим в течение заседания "Коалиции желающих" гарантии безопасности... частично, я имею в виду противовоздушную оборону и энергетическую поддержку. Поэтому мы поговорим об этом. Спасибо за организацию этой встречи со всеми партнерами", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.