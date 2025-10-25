РУС
Новости Удары по энергетике
1 027 25

РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказывать социальное давление, - Буданов

Отключение света

РФ целенаправленно бьет по украинской энергетике, чтобы вызвать тотальное отключение электроэнергии в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью Il Foglio.

РФ бьет по социально уязвимым слоям

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине: по их мнению, эти атаки имеют влияние на социально незащищенные слои украинского населения", - сказал он.

В Чернигове полностью восстановили электроснабжение после ударов РФ по энергетике, - Свириденко

По его словам, россияне рассчитывают прежде всего на уязвимость граждан с низким уровнем дохода. Ведь люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторы и аккумуляторы. Некоторые даже имеют частные генераторы, с помощью которых могут отапливать и освещать свои дома.

Военные и правительственные структуры также уже давно оснащены генераторами, но люди, пострадавшие от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения, которые имеют более низкий доход", - отметил он.

Путин хочет гуманитарной катастрофы в Украине этой зимой, - Зеленский

Он подчеркнул, что Кремль ставит целью именно социальное давление на Украину.

Рассчитывают на социальное недовольство

"Российское руководство хочет достичь полного отключения электроэнергии, потому что верит, что таким образом создаст социальное недовольство внутри страны", - подытожил Буданов.

Автор: 

Топ комментарии
+12
Відкрив Америку - очільник ГУР
25.10.2025 13:53 Ответить
+12
а чого ми такого ім не робимо фламингами??
25.10.2025 13:54 Ответить
+7
Дякуємо, кеп, без тебе ми не знали. Краще попий кави... в Криму.
25.10.2025 14:11 Ответить
Відкрив Америку - очільник ГУР
25.10.2025 13:53 Ответить
прозрєлі...
25.10.2025 13:54 Ответить
а чого ми такого ім не робимо фламингами??
25.10.2025 13:54 Ответить
не можна, бо потрібно ж щось потужно показувати по Марахфону для Мудрого Наріда
25.10.2025 14:03 Ответить
Будуть над містами запускати дирижаблі з великими екранами і акумуляторами і трансляцією "марахвону"
25.10.2025 14:32 Ответить
Буданга!
Закупив генератори уже...? Мівіну є на чому приготувати?
25.10.2025 13:56 Ответить
Світ поки не знає такої країни , як у війні капітальовала перед кривавим ворогом тільки через "соціальний тиск" . Ціль московитів зовсім інша -- це депопуляція України ... Саме тому , закриття кордонів для чоловіків є дуже адекватна відповідь !!!
25.10.2025 13:58 Ответить
Блін,голова!Цілий голова гур!Розвідка працює!Тьху...
25.10.2025 14:01 Ответить
Голова...
Працює....
Голова і працює або працює голова - це не для таких, як бАданов!
25.10.2025 14:17 Ответить
О, а ось і голос обісраного кацапа. Почекай морозів, ще й по ТЕЦ Москви прилетить.
25.10.2025 14:18 Ответить
Дякуємо, кеп, без тебе ми не знали. Краще попий кави... в Криму.
25.10.2025 14:11 Ответить
У Великобританії ТЦК? Чи таки на ТОТ?
25.10.2025 14:19 Ответить
Можливо, замість того, щоб з розумним виглядом стверджувати абсолютно очевидні для всіх речі, очільник ГУР розповість, яким саме чином влада планує запобігти тотальному блекауту, або, принаймні, які плануються удари у відповідь.
25.10.2025 14:27 Ответить
Що робить Буда?
Ну, замінив Василя Васильовича,розвідку перетворив на малий диверсійний підрозділ, користь ГШ від його підрозділу якась є?
В роки другої світової,сталін міняв хід війни від донесень розвідки в самий критичний момент,рятуючи свою тоталітарну імперію від розгрому іншою тоталітарною.
25.10.2025 14:30 Ответить
а я думал что они бьют по электрике чтоб ЗСУ по трамваям и троллейбусам было тяжелее перемещаться
25.10.2025 14:34 Ответить
Адже люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори Джерело: https://censor.net/ua/n3581628

Погано, коли людина без профільної освіти лізе не в своє діло. Це як тимчасове рішення, а промисловість від акумуляторів/інверторів та генераторів особливо не заживиш. Вже не кажучи про екологічну складову і економічну

Ворог б'є по енергетиці, щоб захопити/знищити Україну. В принципі нічого нового - війна в Югославії там подібне вже було
25.10.2025 14:36 Ответить
Из за правителей Украины граждане очень бедные!
25.10.2025 14:38 Ответить
Ну реально вже просто дістало слухати подібні заяви . Навіщо пояснювати очевидні речі ? Ну це ж просто пустопорожня балаканина і все .!
Невже у світі ще існують люди яким треба пояснювати на пальцях - навіщо кацапи луплять по об'єктам енергетики .??
25.10.2025 14:40 Ответить
Цікаво як людина з середнім доходом зможе з допомогою інвертора або акумулятора забезпечити тепло, воду, каналізацію у багатоповерхівці якщо буде тотальний блекаут на кілька днів ? Це ж зупиниться одночасно вся критична інфраструктура, а якщо щей будуть морози то буде взагалі гуманітарна катастрофа.
25.10.2025 14:52 Ответить
Кєп каже на біле що воно біле в на червоне що воно червоне , Як кава в Криму, не давить горлянку?
25.10.2025 15:01 Ответить
Ти ж очільник ГУР, не можете відповісти симетрично, шукайте вразливості і відповідайте асиметрично. Неспроможний - звільни місто тим, хто впорається.
25.10.2025 15:13 Ответить
 
 