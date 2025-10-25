РФ атакует энергетику Украины, чтобы оказывать социальное давление, - Буданов

РФ целенаправленно бьет по украинской энергетике, чтобы вызвать тотальное отключение электроэнергии в стране.

об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в интервью Il Foglio.

РФ бьет по социально уязвимым слоям

"Не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине. По такой причине: по их мнению, эти атаки имеют влияние на социально незащищенные слои украинского населения", - сказал он.

По его словам, россияне рассчитывают прежде всего на уязвимость граждан с низким уровнем дохода. Ведь люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторы и аккумуляторы. Некоторые даже имеют частные генераторы, с помощью которых могут отапливать и освещать свои дома.

Военные и правительственные структуры также уже давно оснащены генераторами, но люди, пострадавшие от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения, которые имеют более низкий доход", - отметил он.

Он подчеркнул, что Кремль ставит целью именно социальное давление на Украину.

Рассчитывают на социальное недовольство

"Российское руководство хочет достичь полного отключения электроэнергии, потому что верит, что таким образом создаст социальное недовольство внутри страны", - подытожил Буданов.

