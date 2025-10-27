РФ ударила по енергооб’єктах на Донеччині та Сумщині. Погодинні відключення запроваджені у кількох областях, - Міненерго

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької та Сумської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Діють графіки погодинних відключень

Як зазначається, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів - у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - пояснили в Міненерго.

Обмеження для промисловості

Також на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах України.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - нагадують у міністерстві.

Що передувало?

Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури у Сумах. Частина громади без світла.

У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

За даними "Укренерго", у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.

