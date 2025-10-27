Кремль прагне відокремити промисловий схід України, зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, - The Economist

Росія намагається зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Видання зазначає, що росіяни хочуть відокремити промисловий схід України від решти території, підірвавши здатність країни підтримувати постачання електроенергії. Останнім часом російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни.

Яка головна мета Путіна

За останні кілька тижнів атаки, які спрямовані на знищення теплових електростанцій та газової інфраструктури, викликали значні руйнування. Метою Кремля є розрізання України на дві частини, послаблення ліній електропередачі та перекриття енергопостачання в прикордонних районах на сході.

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

"Ця зима стане випробуванням стійкості, як ніколи раніше. Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою. У деяких можуть виникнути відключення як електроенергії, так і газу. Путін, відчуваючи запах крові, навряд чи зупиниться. У попередні роки його атаки лише зміцнювали рішучість України. Цього разу вони можуть бути ефективнішими", – йдеться у повідомленні.

Україна під масовими атаками дронів: загроза енергетичній стабільності сходу

Системи ППО України не здатні повністю відбити величезну кількість атак, адже кількість дронів, що летять одночасно, іноді досягає 600–700 одиниць. Особливо небезпечні сучасні Shahed-версії з автоматизацією на основі штучного інтелекту, які значно ускладнюють захист.

Постійні атаки дронів спричиняють тривалі відключення електроенергії та газу. Багато регіонів уже відчувають перебої, а наступна зима може стати серйозним випробуванням для країни.

Попри складності, Україна розробляє нові системи захисту та максимально ефективно використовує наявні ресурси для запобігання подальшим руйнуванням. Сили оборони концентрують зусилля на критично важливих об’єктах та промислових центрах, щоб зменшити наслідки атак.