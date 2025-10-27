Кремль стремится отделить промышленный восток Украины, разрушить ключевые элементы энергетической системы, - The Economist

Россия пытается разрушить ключевые элементы энергетической системы, надеясь сделать большие части Украины непригодными для жизни.

Издание отмечает, что россияне хотят отделить промышленный восток Украины от остальной территории, подорвав способность страны поддерживать поставки электроэнергии. В последнее время российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины набирают новые масштабы. Кремль активно использует дешевые дроны Shahed и ракеты для нанесения точечных ударов по электрическим сетям страны.

Какова главная цель Путина

За последние несколько недель атаки, направленные на уничтожение тепловых электростанций и газовой инфраструктуры, вызвали значительные разрушения. Целью Кремля является разрезание Украины на две части, ослабление линий электропередачи и перекрытие энергоснабжения в приграничных районах на востоке.

Главная цель Путина - спровоцировать массовую эмиграцию и панику. Именно для этого РФ почти каждый день атакует объекты энергетической инфраструктуры и газохранилища. Российский диктатор сейчас действует более цинично и жестоко, ведь не может достичь желаемых целей войны.

"Эта зима станет испытанием устойчивости, как никогда раньше. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах являются реальной перспективой. В некоторых могут возникнуть отключения как электроэнергии, так и газа. Путин, чувствуя запах крови, вряд ли остановится. В предыдущие годы его атаки лишь укрепляли решимость Украины. На этот раз они могут быть более эффективными", - говорится в сообщении.

Украина под массовыми атаками дронов: угроза энергетической стабильности востока

Системы ПВО Украины не способны полностью отразить огромное количество атак, ведь количество летящих одновременно дронов иногда достигает 600-700 единиц. Особенно опасны современные Shahed-версии с автоматизацией на основе искусственного интеллекта, которые значительно усложняют защиту.

Постоянные атаки дронов вызывают длительные отключения электроэнергии и газа. Многие регионы уже испытывают перебои, а следующая зима может стать серьезным испытанием для страны.

Несмотря на сложности, Украина разрабатывает новые системы защиты и максимально эффективно использует имеющиеся ресурсы для предотвращения дальнейших разрушений. Силы обороны концентрируют усилия на критически важных объектах и промышленных центрах, чтобы уменьшить последствия атак.