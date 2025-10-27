У Києві та низці областей - екстрені відключення світла (оновлено)

У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Де відключатимуть світло?

Екстрені відключення світла - у Києві та області, а також на Дніпропетровщині.

Відповідну команду дало "Укренерго".

За даними обленерго, аварійні відключення також запровадили на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Що кажуть в Укренерго?

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", - зазначили там.

Також було продовжено час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. В окремих регіонах вони діятимуть з 07:00 до 19:00.

Внаслідок ударів РФ по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах.

"Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", - додали в Укренерго.

