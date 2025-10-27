УКР
Новини
У Києві та низці областей - екстрені відключення світла (оновлено)

У Києві та інших областях запровадили екстрені відключення

У столиці та двох областях запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Де відключатимуть світло?

Екстрені відключення світла - у Києві та області, а також на Дніпропетровщині.

Відповідну команду дало "Укренерго".

За даними обленерго, аварійні відключення також запровадили на Харківщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. 

Що кажуть в Укренерго?

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", - зазначили там.

Також було продовжено час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. В окремих регіонах вони діятимуть з 07:00 до 19:00.

Внаслідок ударів РФ по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах.

"Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", - додали в Укренерго.

Київ (20370) Київська область (4332) ДТЕК (2030) відключення світла (1197) Дніпропетровська область (4415) Кіровоградська область (630) Полтавська область (1262) Харківська область (1803) Черкаська область (152)
Так вчора увечері на сьогодні не планувалось ніяких відключень. Що знов сталось за ніч? Обстрілів Києва не було.
27.10.2025 10:12 Відповісти
Да сделайте уже нормальные графики и просто придерживайтесь их дятлы вы зелёные как это работало и год и два назад. Дураку понятно что это теперь минимум до лета. Но вам совкам главное отрапортават что все сделано все хорошо. А что будет завтра вам пофиг)
27.10.2025 10:28 Відповісти
 
 