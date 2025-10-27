РУС
В Киеве и ряде областей - экстренные отключения света (обновлено)

В Киеве и других областях ввели экстренные отключения

В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Где будут отключать свет?

Экстренные отключения света - в Киеве и области, а также на Днепропетровщине.

Соответствующую команду дало "Укрэнерго".

По данным облэнерго, аварийные отключения также ввели в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Что говорят в Укрэнерго?

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов – в нескольких регионах Украины вынуждено введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется", - отметили там.

Также было продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. В отдельных регионах они будут действовать с 07:00 до 19:00.

В результате ударов РФ по энергообъектам – на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах.

"В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное энергоснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети", - добавили в Укрэнерго.

Киев (26294) Киевская область (4423) ДТЭК (547) отключение света (476) Днепропетровская область (4618) Кировоградская область (690) Полтавская область (1295) Харьковская область (1778) Черкасская область (146)
Так вчора увечері на сьогодні не планувалось ніяких відключень. Що знов сталось за ніч? Обстрілів Києва не було.
27.10.2025 10:12 Ответить
Да сделайте уже нормальные графики и просто придерживайтесь их дятлы вы зелёные как это работало и год и два назад. Дураку понятно что это теперь минимум до лета. Но вам совкам главное отрапортават что все сделано все хорошо. А что будет завтра вам пофиг)
27.10.2025 10:28 Ответить
 
 