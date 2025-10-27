В Киеве и ряде областей - экстренные отключения света (обновлено)

В столице и двух областях введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Где будут отключать свет?

Экстренные отключения света - в Киеве и области, а также на Днепропетровщине.

Соответствующую команду дало "Укрэнерго".

По данным облэнерго, аварийные отключения также ввели в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Что говорят в Укрэнерго?

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов – в нескольких регионах Украины вынуждено введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется", - отметили там.

Также было продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. В отдельных регионах они будут действовать с 07:00 до 19:00.

В результате ударов РФ по энергообъектам – на утро есть обесточенные потребители в нескольких регионах.

"В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное энергоснабжение для всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети", - добавили в Укрэнерго.

