Естонія виділяє Україні нову фінансову допомогу: EUR150 тис. для підтримки енергосистеми

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна оголосив про виділення нової фінансової допомоги для української енергетики, яка страждає від російських ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цахкна зазначив, що Росія здійснює жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення, чому немає пояснення.

За його словами, Естонія вже виділила близько 700 000 євро на допомогу енергетичному сектору України.

"Цього разу це 150 000 євро підтримки енергетичної системи України та Фонду енергетичної підтримки", - сказав Цахкна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по енергооб’єктах на Донеччині та Сумщині. Погодинні відключення запроваджені у кількох областях, - Міненерго

Удари РФ по енергетиці України у жовтні

У жовтні 2025 року Росія значно посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, застосовуючи різноманітні види озброєнь, зокрема дрони, ракети та балістичні боєприпаси. Ці удари призвели до серйозних пошкоджень об'єктів енергетики, значних перебоїв у постачанні електроенергії та газу, а також до введення аварійних відключень по всій країні.

3 жовтня 2025 росіяни здійснили масований ракетний удар по газових об’єктах на Харківщині та Полтавщині. Це поставило під загрозу постачання палива напередодні зими.

Чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури росіяни здійснили у ніч на 5 жовтня. Під ударом опинилися цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

10 жовтня зафіксовані масовані ракетні удари по різних регіонах України, у тому числі по енергетичній інфраструктурі - частина атак спричинила перебої в енергопостачанні й руйнування обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль прагне відокремити промисловий схід України, зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, - The Economist

Ворог також завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Харківщини та Сумщини 14 жовтня.

16 жовтня росіяни здійснили черговий комбінований удар з 320 дронів та 37 ракет по енергетичній інфраструктурі, зокрема в Полтавській та Сумській областях. Внаслідок атаки РФ зупинено роботу об’єктів газовидобутку на Полтавщині.

Усю ніч проти середи, 22 жовтня, ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок атаки найскладніша ситуація спостерігалась на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів