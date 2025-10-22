Найскладніша ситуація з енергопостачанням у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях, - Міненерго
У Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях наразі найскладніша ситуація з енергопостачанням.
Про це в телеефірі розповів заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Які об'єкти стали цілями росіян?
За словами урядовця, під час сьогоднішньої атаки цілями росіян стали об'єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях.
"Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб'єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тис. споживачів. Роботи ускладнюються через безперервні атаки російських дронів",- розповів Некрасов.
Водночас він додав, що енергетики уже почали відновлювальні роботи.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.
На ранок стало відомо, що внаслідок атаки РФ у Києві загинули дві людини, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.
У Київській області відомо про чотирьох загиблих - двох дорослих та двох дітей.
У більшості областей запроваджено аварійні відключення світла.
