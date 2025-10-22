Через перебої з електропостачанням у Києві зупинився рух частини тролейбусів і трамваїв
Через коливання напруги в енергосистемі у Києві зупинено рух низки маршрутів електротранспорту.
Зокрема, через відсутність напруги зупинено рух трамваїв №№ 1, 3, 15, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).
Натомість організовано рух дублюючих автобусних маршрутів №1-Т та №3-Т.
Крім того, рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 організовано до Подільського депо.
Також не курсують тролейбуси за маршрутами №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41.
Ще частина тролейбусів курсує за зміненими схемами руху:
- ️№12 – Залізничний вокзал "Центральний" - ст. м. "Либідська";
- №31 – до з.п. Куренівка.
"Фахівці "Київпастрансу" спільно з енергетиками оперативно реагують на ситуацію. Після стабілізації напруги в енергосистемі рух транспорту буде відновлений у звичайному режимі", – додали у КМДА.
Як повідомлялося, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по енергетичній інфраструктурі в більшості областей зранку 22 жовтня запроваджені аварійні відключення електроенергії. Крім того, з 16:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Росія знову атакувала Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Через ворожу атаку у Києві загинула людина, пошкоджена енергетична інфраструктура.
