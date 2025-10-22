РУС
Самая сложная ситуация с энергоснабжением - в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, - Минэнерго

Графики почасовых отключений света могут вернуться

В Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением.

Об этом в телеэфире рассказал заместитель министра энергетики Артем Некрасов, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Какие объекты стали целями россиян?

По словам чиновника, во время сегодняшней атаки целями россиян стали объекты как генерации, так и распределения и передачи электроэнергии в нескольких областях.

"Самая сложная ситуация у нас сейчас на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Одесской области. На Черниговщине враг снова атаковал несколько энергообъектов, поэтому остаются обесточенными около 140 тыс. потребителей. Работы усложняются из-за непрерывных атак российских дронов",- рассказал Некрасов.

В то же время он добавил, что энергетики уже начали восстановительные работы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что в результате атаки РФ в Киеве погиблидва человека, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

В Киевской области известно о четырех погибших - двух взрослых и двух детях.

В большинстве областей введены аварийные отключения света.

ПОСАДА: Президент України, глава держави, Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
ПІБ : Зеленський Володимир Олександрович.
Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. Бо не можуть вороги без елетрики
