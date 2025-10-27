РУС
Эстония готова провести Конференцию по восстановлению Украины в 2027 году, - Цахкна

Маргус Цахкна рассказал, как можно использовать замороженные активы РФ

Эстония и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Таллинн выразил готовность организовать Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Нам нужно сотрудничать на глобальном уровне, чтобы найти пути восстановления Украины, объединить правительства, бизнес, НПО, доноров, а также обеспечить устойчивое развитие Эстонии, которая готова организовать эту конференцию по восстановлению в 2027 году", - отметил Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в четвертый раз с начала года

Сибига поблагодарил Эстонию за поддержку и отметил, что страна ежегодно направляет значительную часть своего ВВП на помощь Украине.

"Эстония ежегодно направляет не менее четверти процента валового внутреннего продукта, а в этом году 3%, на военную помощь нашему государству. Это пример настоящей солидарности и дальновидности", - заявил министр.

Читайте также: Эстония присоединится к следующему пакету помощи PURL и на этой неделе передаст Украине партию дронов, - министр обороны Певкур

Эстония (1562) восстановления (175) Цахкна Маргус (88)
Чого так слабо.....давайте вже в 2030........
27.10.2025 12:33 Ответить
Если смысл в конференции появится к 2027 году - это уже прекрасный вариант.
27.10.2025 12:40 Ответить
 
 