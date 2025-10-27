Естонія готова провести Конференцію з відновлення України у 2027 році, - Цахкна
Естонія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Таллінн висловив готовність організувати Конференцію з питань відновлення України у 2027 році.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Нам потрібно співпрацювати на глобальному рівні, щоб знайти шляхи відновлення України, об'єднати уряди, бізнес, НУО, донорів, а також забезпечити сталий розвиток Естонії, яка готова організувати цю конференцію з відновлення в 2027 році", - зазначив Цахкна.
Сибіга подякував Естонії за підтримку та наголосив, що країна щороку спрямовує значну частину свого ВВП на допомогу Україні.
"Естонія щорічно спрямовує не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року 3%, на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності", - заявив міністр.
