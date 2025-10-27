УКР
Зеленський та Цахкна обговорили виробництво дронів й оборонну допомогу Україні

Індустрія дронів

Зеленський провів зустріч із главою МЗС Естонії Цахкною

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною у Києві.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна співпраця 

"Обговорили багато важливих питань: далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України загалом. Говорили про співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF), посилення тиску на Росію", - зазначив він.

Зеленський і Цахкна говорили й про пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці (NB8) наступного року. Естонія планує зосередити свою увагу на питаннях підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія готова провести Конференцію з відновлення України у 2027 році, - Цахкна

Дипломатія 

Крім того, під час зустрічі йшлося про дипломатичну роботу. Президент поінформував про контакти зі США та іншими партнерами.

Зеленський відзначив Маргуса Цахкну орденом "За заслуги" II ступеня та подякував за вагому підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія виділяє Україні нову фінансову допомогу: EUR150 тис. для підтримки енергосистеми

Автор: 

Зеленський Володимир (25969) Естонія (1758) Цахкна Маргус (102)
