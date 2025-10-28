Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в ноябре, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ноябре нужно запустить программу контролируемого экспорта отечественного оружия.

Об этом он сказал во время встречи с чиновниками 28 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Экспорт оружия

По словам главы государства, министр обороны Денис Шмыгаль должен до конца 2025 года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил Зеленский.

Замороженные активы РФ

Кроме того, Зеленский поручил министру финансов Сергею Марченко проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов.

"В сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в громадах", - добавил президент.

