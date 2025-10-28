РУС
Программу контролируемого экспорта украинского оружия нужно запустить уже в ноябре, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ноябре нужно запустить программу контролируемого экспорта отечественного оружия.

Об этом он сказал во время встречи с чиновниками 28 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Экспорт оружия

По словам главы государства, министр обороны Денис Шмыгаль должен до конца 2025 года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов - FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков.

"Программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года должны выйти на показатель 50+ процентов оружия украинского производства в защите нашего государства", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пришло время запускать экспорт украинского оружия, - Зеленский

Замороженные активы РФ

Кроме того, Зеленский поручил министру финансов Сергею Марченко проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов.

"В сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в громадах", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский: На каждой Ставке буду контролировать подписание контрактов на дроны - 26 из 57 уже заключено

Автор: 

Зеленский Владимир (22416) оружие (10514) экспорт (898) дроны (5234)
Топ комментарии
+5
Ну так, у нас цієї зброї як гуталіна, дiвати вже нiкуди
показать весь комментарий
28.10.2025 18:04 Ответить
+5
Почніть з бракованих мін. Потім "Фламінго".
показать весь комментарий
28.10.2025 18:09 Ответить
+4
міндіч наполягає!
вже починає нервувати!!!
тому, вже в листопаді, а ні які не до кінця року!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:02 Ответить
міндіч наполягає!
вже починає нервувати!!!
тому, вже в листопаді, а ні які не до кінця року!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:02 Ответить
Покровськ і Куп'янськ здаси і починай.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:03 Ответить
Ну так, у нас цієї зброї як гуталіна, дiвати вже нiкуди
показать весь комментарий
28.10.2025 18:04 Ответить
Смарагдовий збройовий барон.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:07 Ответить
Контролювати єрмак чи міндич буде?
показать весь комментарий
28.10.2025 18:09 Ответить
Там кірюша у нього ще мародерська на підтанцовкі
показать весь комментарий
28.10.2025 19:06 Ответить
Почніть з бракованих мін. Потім "Фламінго".
показать весь комментарий
28.10.2025 18:09 Ответить
Навіщо?Ти уявляєш якщо рашка проведе нашими дешевими і жадібними оп продаж західної допомоги то це буде кінець усьому.Швидко і надійно.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:16 Ответить
Мины, мины продавай!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:10 Ответить
все буде під контролем , гроші в кишеню піаніста
показать весь комментарий
28.10.2025 18:10 Ответить
Що саме будуть продавати не каже.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:11 Ответить
****** будет самому себе, за бугор, воздух за гос.бабки продавать.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:15 Ответить
Контроль - шоб ні одна копійка мимо кишень -- сильно потрібно пильнувати
показать весь комментарий
28.10.2025 18:13 Ответить
Контролируемая продажа, неуказанному покупателю.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:20 Ответить

показать весь комментарий
28.10.2025 18:19 Ответить
дебіл і окуляри .
показать весь комментарий
28.10.2025 18:24 Ответить
Так він же не знає, що окуляри розум не замінять!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:28 Ответить
КонтрольованийЕкспорт=торгівля зброєю воюючої країни ....Він кончений-чи-кончений?!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:27 Ответить
Кончене на всі 150 відсотків!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:29 Ответить
Украина была в топе продажи оружия, потому что сепары во власти разоружали Украину и продали море оружия со складов, которое досталось после совка, так оказалось, что продавали России и там если корабль стоил миллионы долларов, его продавали за 5к долларов всего и так дофига оружия продали и цель агентов России в Украинской власти была разоружить Украину, чтобы Россия могла захватить и Украине было нечем защищаться. Хоть посмотреть, чем обладала Украина в начале независимости, это было все и вся и ядерок тоже море. Все продали и развалили агенты России. Призыв отменили. Из власти идет развал Украины - они все развалили и разграбили. И это не заканчивается даже во время войны. Наглость агентуры России в Украинской власти поражает. Они развалили экономику, хотя Украина была впереди Польши, а теперь у Польши больше триллиона экономика, а у Украины 50 миллиардов и не хватает свою экономику обеспечить на половину и без помощи других стран Украине хана. И ничего не делается, чтобы создать сильную экономику Украине. Все владения Украины забрали сепары и ресурсы Украинского народа добывают и себе прибыль забирают и гос предприятия уже не гос, а частные сепаров. Деньги вместо того, чтобы идти в бюджет Украины на Украинский народ - идут в карман Ахметова, Бойка, Коломойского, Суркисов, Зеленского, Пинчука, и всей этой банды захватившей Украину. Пока от них не избавится, Украина будет идти к своей смерти, а не силе и процветанию...
показать весь комментарий
28.10.2025 18:29 Ответить
рашка кине наратив одразу у всіх західних ЗМІ - "Україна вимага зброю, а сама вже нею торгує". І одразу бажаючих нам передавати хоть щось значно поменшає.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:37 Ответить
О, нова золота жила. Вангую, після війни розпродадуть все, що залишиться.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:38 Ответить
А про програму неконтрольованого експорту зброї є новини?
показать весь комментарий
28.10.2025 18:39 Ответить
Цю гниду треба роздерти на шматки, сотні тисяч особисто це чмо поклало в могилу своїм мародерством під час війни і тепер ще й будуть продавати зброю, **** в нас що стільки зброї що не має куди дівати?, то якого #уя це брехливе чмо їздить по світу з простягнутою рукою?, а хлопці і волонтери постійно збирають донати, ви вже гниди їх забезпечили всім необхідним?. Це черговий злочин зелених мародерів на рівні розмінування і свідомої здачі півдня, **** хрипата не буде тобі прощення 🤬😡
показать весь комментарий
28.10.2025 18:39 Ответить
Що там шмаркля казала коли ПОрошенко продавав зброю в ОАЕ. Спільний контракт ГРІМ-2
показать весь комментарий
28.10.2025 18:59 Ответить
Хм...🤔
Цікаво.
А чому Володя так поспішає з продажем української зброї?

З підготовкою країни до війни не поспішав!
Закон, що забороняє ввезення та розповсюдження російськомовної літератури на території України, більше року не міг підписати.

А тут такий поспіх.
Щось Володя недоговорює🤔
показать весь комментарий
28.10.2025 19:16 Ответить
 
 