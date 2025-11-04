Ініціатива PURL має високий політичний пріоритет для НАТО. Американська зброя вже надходить в Україну, - голова Представництва Альянсу Тернер
Ініціатива щодо закупівлі американської зброї для України PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) має дуже високий політичний пріоритет як для НАТО, так і для України, і вона триватиме надалі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтеракс-Україна, про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер.
Так, за словами Тернера, одним із пріоритетів для НАТО є підтримка України, що "має багато форм і дуже широка".
Він зауважив, що минулого року союзники з НАТО надали Україні військову допомогу на суму понад 50 мільярдів доларів.
"Ми ще не маємо цифр за цей рік. Він ще не закінчився. Український уряд зазначив, дивлячись уперед на наступний рік, що потенційний оборонний бюджет становить 120 мільярдів доларів. Україна покриє самостійно половину цієї суми, а для іншої половини - 60 мільярдів доларів, їй потрібна допомога міжнародних партнерів", - розповів він.
Стосовно покриття партнерами цих 60 мільярдів доларів військової допомоги, Тернер наголосив на важливості ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України PURL.
"Це обладнання вже надходить. Воно є надзвичайно важливим для України на полі бою, і ця програма буде продовжуватися. Тож це дуже високий політичний пріоритет як для НАТО, так і для України, і це важливий елемент тієї допомоги на суму 60 мільярдів доларів", - додав Тернер.
Що таке програма PURL
Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
Скільки профінансовано пакетів у межах PURL
- Перший пакет програми із закупівлі озброєння для Києва профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол.
- Другий пакет - Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол..
- Третій - Німеччина на 500 млн дол.
- Четвертий - на 500 млн дол. - оголосила Канада.
Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.
Нещодавно Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні долучитися до програми закупівлі озброєння для Києва.
