Десять країн НАТО виділяють $500 млн на озброєння для України

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та інші країни профінансують військову техніку для України через ініціативу PURL НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НАТО.

Країни оголосили про виділення 500 млн доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

"Наші північні і балтійські члени Альянсу збільшують фінансування наступного пакета критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України. Члени НАТО продовжуватимуть надавати Україні необхідне обладнання і припаси", – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

А яку частину від сум, які розікрав та нецільово використовував зеленський зі своїми друзями це становить?
13.11.2025 13:57 Відповісти
міндич більше вкрав.
13.11.2025 14:01 Відповісти
неблагадарні!
пістон вам стока наобіцяв шо в це все обіцялово не повірити неможливо!
13.11.2025 14:11 Відповісти
Міндіч коштує як дві країни НАТО!
Підараси...
13.11.2025 14:13 Відповісти
план перевиконано!
бачів мішу на стомілліардному+1 дереві!
13.11.2025 14:14 Відповісти
"міндічі" приготуватись, можна свою харю всунути .
13.11.2025 14:36 Відповісти
Дуже добре! Імперію темряви та брехні потрібно знищити! А всіх орків котрі ви живуть у Гаагу!
13.11.2025 15:07 Відповісти
 
 