США отримують гроші через НАТО, а не фінансують Україну, - Трамп

Трамп про фінансування України: "Тепер вони платять нам через НАТО"

Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі.

Очільник Білого дома вкотре заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною. Він також наголосив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Знову "спинив 10 воєн...350 мільярдів..." Діда треба електрострумом пролікувати.
11.11.2025 08:36 Відповісти
США вже не в НАТО - чому зброєю не допомагають - маленька Норвегія - 5 млн нас - на 2026 р виділяє 4 млд а США - 333 млн нас - 400 млн дол
11.11.2025 08:36 Відповісти
Риже чмо.....
11.11.2025 08:37 Відповісти
Стареча деменція невиліковна ...🤯
11.11.2025 10:39 Відповісти
Красии треба менше, може більше двдуть.
11.11.2025 08:47 Відповісти
Цікаве питання щодо формування бюджета НАТО.
Сполучені Штати, як член альянсу, роблять внески у спільний бюджет, з якого потім оплачується військова допомога.
Як би Штати не були членами альянсу, то на 100 відсотків можна було сказати, що вони не допомогають, а так це здається розказується для американців, що він великий трамп виконав свою передвиборчу обіцянку не витрачати кошти на допомогу.
11.11.2025 09:03 Відповісти
З якого переляку, США взагалі повинні допомагати якійсь, заокеанській, "бананановій" Україні?
11.11.2025 09:18 Відповісти
Світовий жандарм - Трамп вже "9" війн зупинив
11.11.2025 09:47 Відповісти
З якого переляку, США взагалі вимагали, щоб "якась, заокеанська, "банананова" Україна" відмовилася від ЯЗ?
11.11.2025 10:30 Відповісти
Бо вони так захотіли
11.11.2025 10:41 Відповісти
Тому й вимагали, бо точно знали: у продажних, жадібних аборигенів з "якоїсь, заокеанської, "банананової" України", не вистачить розуму, щоб не віддавати свою ядерну зброю. Віддали? Самі й лошари. Нахіба, їм тупим, після такої дурні, що вони вчинили, ще й допомагати? Та й розкрадуть все одно допомогу, скільки не давай.
11.11.2025 12:03 Відповісти
Які б вам пояснення не давали ви б це не прийняли - виж лютою ненавистью плюєтесь на країну і народ серед якого народилися . Такшо харе прикидатися переходьте на мову яка вам близька - і шуруйте в ту країну якшо ше не там .
11.11.2025 12:44 Відповісти
Де ви бачили люту ненавись і плювання на народ. Мій народ на нулі, загнаний сюди бусифікаторами, задовбався чекати коли падлюки домовляться про зупинку війни. Прийди хоч на пару хвилин, мозок миттєво прочиститься. За разом прозрієш, скільки російськомовних. Спробуй хоч комусь дорікнути за мову, не встигнеш зрозуміти з якого боку тобі прилетить. Одні в тилу, з тризубом на лобі, вбрані у вишиванки, бездоганною українською мовою, горлають патріотичні гасла. А інші гинуть за Україну на нулі, тихо розмовляючи російською.
11.11.2025 19:04 Відповісти
Тобто ви взяли і поділили українців на сорти - українці шо розмовляють на українській в тилу а українці шо розмовляють на російській гинуть на нулі . Гарна спроба і вчителі у вас гарні - року так з 2004 .
11.11.2025 22:01 Відповісти
Ті хто розводить срачі про мову, нехай прийдуть на нуль і послухають. Мозок миттєво прочиститься.
12.11.2025 11:49 Відповісти
З бударештського меморандуму. Чули про таке?
11.11.2025 14:31 Відповісти
Немає в тому папірці, з текстом на одну сторінку ніяких зобов'язань. Бамажка з текстом про думки з якимось намірами, яка нікого не може ні до чого примусити. Візьми той меморандум і з його допомогою спробуй Штати примусити, щось там виконувати. Самі лошари віддали свою зброю, а зараз Америка винна , що виявились такими дурними.
11.11.2025 18:45 Відповісти
Лошари віддали під шантажем США. Тому вони зобов'язані повернути те, що взяли
12.11.2025 00:36 Відповісти
Що взяли США? Все віддали кацапам. Іди забирай.
12.11.2025 11:46 Відповісти
После того, как вылезла наружу информация про дикие хищения в Энергоатом, всякими рабиновичами шапирами мидичами. Корешами зеленского, запад вообще может плюнуть и махнуть рукой на Украину. И наверное будет прав. И будет как говорил клоун-зійдемося з Путіним десь посередині. Днепр Запорожье Харьков это как минимум. Перспектива вырисовывается мрачная.
11.11.2025 08:37 Відповісти
Херню пишете. Не махне. Чи ви дійсно думаєте, що захід дуже хоче воювати з кацапами? Допоки Україна стоїть - ЄС нічого не загрожує, а це для них - головне.
11.11.2025 08:53 Відповісти
Хто тобі сказав, що буде війна між заходом і кацапами, навіть якщо Україна впаде.? ТЕЛЕМАРАХВОНУ наслухався? Нахіба їм воювати між собою? Щоб що?
11.11.2025 09:27 Відповісти
О, понеслася кацапська пурга.
11.11.2025 09:46 Відповісти
Напедів кацап, аж сам свідомість втратив.
11.11.2025 11:49 Відповісти
Нет. Западу не выгодно это. Чисто политически.
11.11.2025 09:34 Відповісти
Україна заподіяла тобі шкоду?!! Бляха, навіть коментувати не треба....
11.11.2025 08:38 Відповісти
Вже дев'ять воєн Тампон виграв. Шотдаун можна теж назвати війною. Тепер дайте йому дев'ять нобелівських премій миру і корону і клоунський ніс. Дебіл млять
11.11.2025 08:39 Відповісти
Теперь понятно, что означает "Сделаем США снова великими" и "евроатлантическая солидарность": союзники платят Америке деньги за оружие для Украины, а США на этом только зарабатывают. Чем не повод для получения Нобелевской премии мира!
11.11.2025 08:40 Відповісти
уйобіщний старий педофіл! коли ти, ****, вже здохнеш?
вже пора-би... 80 років скоро!!!
хробаки вже зачекались!
11.11.2025 08:42 Відповісти
Вчора приймав преза Сирії і каже - мені тут підказують шо в нього мутне і підсудне минуле - так в мене в минулому теж одні мутняки - але ж я през! - Трамп
11.11.2025 08:46 Відповісти
Де всі трампізди? Чому не вихваляють свого бога за те, що припинив нам допомогу та заробляє на війні.
Цей шахрай знайшов саму прибуткову у своєму житті біг діл та насолоджується процесом, поки його друг нас кожного дня та ночі вбиває.
11.11.2025 08:46 Відповісти
Яке ж ти тупе, як сибірський валянок та рязанський лапоть .
11.11.2025 10:47 Відповісти
Рудий покидьок був прокладкою для відмиву брудних грошей кацапської гебні і, як і Орбан, тривалий час працював на Сєву або з його людьми.
Сподіваюсь, що демократи імпічнуть цього недоноска після проміжних виборів
11.11.2025 08:47 Відповісти
щоб тобі руде їбанько 350 болячок сіло !
11.11.2025 08:50 Відповісти
Цікаво - Колишня велика держава стала державою яка наживається на війні
11.11.2025 08:55 Відповісти
що значить "стала"? ЗАВЖДИ БУЛА!
війна - природній стан сша з НАЙПЕРШОГО ДНЯ свого заснування.
головне, щоб війна йшла не на їх території...

от навіть під час поточного "закриття уряду" гроші на їх недовояк виділялись і платились, як ні в чому не бувало! навіть на іміграційних скажених псів гроші були, а на продуктові талони НЕ БУЛО!
11.11.2025 09:00 Відповісти
Штати за рахунок Другої світової війни вийшли з Великої депресії, ставши наддержавою, бо заробляли кошти на поставках озброєння і товарів до воюючій Європи, а після війни на її відновлені.
11.11.2025 09:07 Відповісти
З Депресії вони вийшли ще до Війни.
11.11.2025 09:36 Відповісти
Ну так самі зробили і самі вийшли - і не самі вийшли а завдяки українцям і казахам до прикладу .
11.11.2025 12:47 Відповісти
До того тут українці і казахи? США вийшли з великої депресії завдяки новому економічному курсу Рузвельта.
11.11.2025 13:01 Відповісти
Спочатку історію підівчіть - індустрілізацію робили штатівці також . Тобто США продавали обладнання і навіть цілі заводу совку ( завод будували в США потім розбирали перевозили в совок і знов там збирали ) - і ше багато на чому США заробляли на совку ( пломбір екСімо до прикладу привезли зі США - ну і знамениті столовки на підприємствах совка робилися по проектам штатівським ). Ну і США до другої війни нафту реально продавали - бо мали її надлишок а не те шо теперка . А теперка додайте два плюс два і отримуєте те як українці і казахи допомагали США ( до речі як по вашому в США знали про Голодомори шо в Україні шо в Казахстані тоді вони заробляли на совку ) - а не те ваше шо вони тіко завдяки внутрішнім ресурсам вибралися з ями .
11.11.2025 13:13 Відповісти
Індустріалізація Сталіна хоча в робилася американцями не мала визначального значення для економічної стабілізації
11.11.2025 16:50 Відповісти
Звісно не мала - ну подумаєш заводи цілі будували на замовлення , ну подумаєш закрилися би заводи по виробництву промислового обладнання і їхне обладнання продали би з молотка - цеж потім знайшлися би грошві шоб все відновити в короткий термін , ну і сотні тисяч робітників ( а разом з тими в кого вони купували товари і послуги ше стіко там ) працючих і платячих податки нафіга вони - долари ше можна було би надрукувати для покриття їх утримування ( хоча ніт - якби в США тоді почали друкувати не підкріпленні доляри то була в ше одна Веймарська республіка ).
11.11.2025 21:41 Відповісти
Десь на просторах ютюба....в хроніках дивився.....Що точно так ,в США заробляли магнати ,у Другу світову.
11.11.2025 09:04 Відповісти
Ну то ти так і увійдеш в історію зароблянням на війні, коли Україна стікала кров'ю! Чудовий сигнал до всіх країн, що треба мати свою власну ядерну зброю і не віддавати її ні під ніякі гарантії. Тільки з сильними країнами рахуються!
11.11.2025 09:08 Відповісти
трамп свиня руда проруснява ...
11.11.2025 09:17 Відповісти
Звідки визнаєте, що він руснявий? А може він за Дойчланд?
11.11.2025 19:07 Відповісти
...
11.11.2025 19:11 Відповісти
США заподіяли нам шкоду в 1994, коли розвели на будапештський меморандум. Набагато більшу, ніж реальні 180 млрд (а не 350, як бреше руде чмо з мішкуватим гузном)
11.11.2025 09:19 Відповісти
Ще дуже велике питання, скільки з тих "реальних млрд" реально дійшли до України.
11.11.2025 10:35 Відповісти
яке щастя... можна ще продавати зброю рашці й теж отримувати від цього прибуток..., чи не розглядає президент колись великої країни такий прекрасний розклад...
11.11.2025 09:21 Відповісти
ТРЕПЛОЇД!
11.11.2025 09:26 Відповісти
"Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші."

хто про що, а капіталістична свиня трампон переживає тільки, щоб його корито не опустіло....

капіталістична свиня трампон жаліється, що сша ніби-то втратило 350 млрд, але мовчить, що ця сума - ВИГАДАНА і немає нічого спільного з реальністю!

капіталістична свиня трампон ниє про якісь там міфічні 350 млрд, тоді коли Україна втратила ТРИЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ!!!!
11.11.2025 09:40 Відповісти
Саме огидне тут те, що Трамп прирівнює відповідальність жертви та агресора.
"шкоду, яку росія та Україна заподіяли нам як країні"
11.11.2025 10:37 Відповісти
По кругу пішов, як наче він краснов, і оправдується.
Про меморандум геть забув дід
Хіба вони таке казали?
Бог йому суддя
11.11.2025 09:41 Відповісти
прямо фінансувати сцикотно. Це можуть собі дозволити хіба що балтійські країни, або скандінави...
11.11.2025 10:00 Відповісти
Немає цензурних слів щоб виказати слова подяки за підтримку.
11.11.2025 10:49 Відповісти
Спасибо, тебе, *****, рыжее чмо! Хотя и Байден тоже был не лучше. Вытер свой зад Будапештским Меморандумом, заявив: "Мы ради Украины третью мировую начинать не станем"
11.11.2025 11:42 Відповісти
 
 