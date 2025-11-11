США отримують гроші через НАТО, а не фінансують Україну, - Трамп
Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі.
Очільник Білого дома вкотре заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною. Він також наголосив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.
"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.
Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
Сполучені Штати, як член альянсу, роблять внески у спільний бюджет, з якого потім оплачується військова допомога.
Як би Штати не були членами альянсу, то на 100 відсотків можна було сказати, що вони не допомогають, а так це здається розказується для американців, що він великий трамп виконав свою передвиборчу обіцянку не витрачати кошти на допомогу.
вже пора-би... 80 років скоро!!!
хробаки вже зачекались!
Цей шахрай знайшов саму прибуткову у своєму житті біг діл та насолоджується процесом, поки його друг нас кожного дня та ночі вбиває.
Сподіваюсь, що демократи імпічнуть цього недоноска після проміжних виборів
війна - природній стан сша з НАЙПЕРШОГО ДНЯ свого заснування.
головне, щоб війна йшла не на їх території...
от навіть під час поточного "закриття уряду" гроші на їх недовояк виділялись і платились, як ні в чому не бувало! навіть на іміграційних скажених псів гроші були, а на продуктові талони НЕ БУЛО!
хто про що, а капіталістична свиня трампон переживає тільки, щоб його корито не опустіло....
капіталістична свиня трампон жаліється, що сша ніби-то втратило 350 млрд, але мовчить, що ця сума - ВИГАДАНА і немає нічого спільного з реальністю!
капіталістична свиня трампон ниє про якісь там міфічні 350 млрд, тоді коли Україна втратила ТРИЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ!!!!
"шкоду, яку росія та Україна заподіяли нам як країні"
Про меморандум геть забув дід
Хіба вони таке казали?
Бог йому суддя