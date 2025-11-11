США отримують гроші через НАТО, а не фінансують Україну, - Трамп

Сполучені Штати більше не витрачають кошти на Україну, а отримують прибуток через продаж зброї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі.

Очільник Білого дома вкотре заявив, що виграв "вісім воєн", а також запевнив, що "розбереться" із російсько-українською війною. Він також наголосив, що США більше "не витрачають кошти" на фінансування України.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Американський президент не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

