Постачання зброї США в Україну в рамках програми PURL триває безперервно, - представник НАТО

Реалізація програми PURL щодо закупівлі американського озброєння для ЗСУ через країни НАТО продовжується без перерв.

Про це Суспільному повідомив представник НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Додаткові угоди

За його словами, партнери продовжують фінансувати нові пакети допомоги для України й готують "додаткові зобов’язання".

"Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініціатива PURL має високий політичний пріоритет для НАТО. Американська зброя вже надходить в Україну, - голова Представництва Альянсу Тернер

Також у НАТО очікують, що найближчим часом ще більше союзників оголосять про нові пакети допомоги.

"Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнанню прибуває до України" - додав представник НАТО.

Читайте також: Понад 20 контрактів уклало Міноборони з країнами-партнерами на постачання зброї для ЗСУ

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ