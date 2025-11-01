Понад 20 контрактів уклало Міноборони з країнами-партнерами на постачання зброї для ЗСУ

Міноборони України продовжує послідовну роботу над збільшенням постачання озброєння для Сил оборони. У межах міжнародних ініціатив, зокрема "данської моделі" та PURL, партнери вже уклали контракти на мільярди євро і доларів, забезпечуючи Україну системами ППО, боєприпасами та ракетами.

"Данська модель"

Протягом останніх трьох місяців у межах ініціативи Міноборони уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро.

Загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників.

Оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.

"Систематично працюємо з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів", - повідомив Шмигаль.

PURL

17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі із закупівлі американської зброї.

Загальна сума внесків становить 2,8 млрд доларів.

До перших 4 пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли:

системи ППО/ПРО та ракети до них,

боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS,

артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.

Коаліція спроможностей

Партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та понад тисячу ракет-перехоплювачів до цих систем.

