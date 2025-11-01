Понад 20 контрактів уклало Міноборони з країнами-партнерами на постачання зброї для ЗСУ
Міноборони України продовжує послідовну роботу над збільшенням постачання озброєння для Сил оборони. У межах міжнародних ініціатив, зокрема "данської моделі" та PURL, партнери вже уклали контракти на мільярди євро і доларів, забезпечуючи Україну системами ППО, боєприпасами та ракетами.
Про це у фейсбуці повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Данська модель"
- Протягом останніх трьох місяців у межах ініціативи Міноборони уклало 20 контрактів з оборонними відомствами країн-партнерів та компаніями-виробниками на загальну суму понад 1,4 млрд євро.
- Загалом в межах моделі сплачено 427,8 млн євро на користь українських виробників.
- Оформлено новий транш фінансування в межах моделі на суму 825,9 млн євро.
"Систематично працюємо з партнерами над нарощенням кількості озброєння для ЗСУ і в межах інших оборонних ініціатив та проєктів", - повідомив Шмигаль.
PURL
17 держав-партнерів НАТО взяли на себе зобов’язання щодо участі в ініціативі із закупівлі американської зброї.
Загальна сума внесків становить 2,8 млрд доларів.
До перших 4 пакетів зброї на суму понад 2 млрд доларів увійшли:
- системи ППО/ПРО та ракети до них,
- боєприпаси GMLRS до РСЗВ HIMARS,
- артилерійські постріли 155-го калібру збільшеної дальності.
Коаліція спроможностей
Партнери поставили більше мільйона боєприпасів, десятків систем ППО/ПРО та понад тисячу ракет-перехоплювачів до цих систем.
