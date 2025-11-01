РУС
Более 20 контрактов заключило Минобороны со странами-партнерами на поставку оружия для ВСУ

Минобороны Украины продолжает последовательную работу над увеличением поставок вооружения для Сил обороны. В рамках международных инициатив, в частности "датской модели" и PURL, партнеры уже заключили контракты на миллиарды евро и долларов, обеспечивая Украину системами ПВО, боеприпасами и ракетами.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Датская модель"

  • В течение последних трех месяцев в рамках инициативы Минобороны заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и компаниями-производителями на общую сумму более 1,4 млрд евро.
  • Всего в рамках модели выплачено 427,8 млн евро в пользу украинских производителей.
  • Оформлен новый транш финансирования врамках модели на сумму 825,9 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США прогнозируют дополнительные $2 млрд для поставок оружия Украине через PURL

"Систематически работаем с партнерами над наращиванием количества вооружения для ВСУ и в рамках других оборонных инициатив и проектов", - сообщил Шмыгаль.

PURL

17 государств-партнеров НАТО взяли на себя обязательства по участию в инициативе по закупке американского оружия.

Общая сумма взносов составила 2,8 млрд долларов.

В первые 4 пакета оружия на сумму более 2 млрд долларов вошли:

  • системы ПВО/ПРО и ракеты к ним,
  • боеприпасы GMLRS к РСЗО HIMARS,
  • артиллерийские выстрелы 155-го калибра увеличенной дальности.

Читайте также: Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на сумму более $400 млн

Коалиция возможностей

Партнеры поставили более миллиона боеприпасов, десятки систем ПВО/ПРО и более тысячи ракет-перехватчиков к этим системам.

Супер. Клас. Незламно. Потужно. А до коли контракти? Якщо до 2035-го року, то радіти особливо немає чому.
