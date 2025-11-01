Более 20 контрактов заключило Минобороны со странами-партнерами на поставку оружия для ВСУ
Минобороны Украины продолжает последовательную работу над увеличением поставок вооружения для Сил обороны. В рамках международных инициатив, в частности "датской модели" и PURL, партнеры уже заключили контракты на миллиарды евро и долларов, обеспечивая Украину системами ПВО, боеприпасами и ракетами.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Датская модель"
- В течение последних трех месяцев в рамках инициативы Минобороны заключило 20 контрактов с оборонными ведомствами стран-партнеров и компаниями-производителями на общую сумму более 1,4 млрд евро.
- Всего в рамках модели выплачено 427,8 млн евро в пользу украинских производителей.
- Оформлен новый транш финансирования врамках модели на сумму 825,9 млн евро.
"Систематически работаем с партнерами над наращиванием количества вооружения для ВСУ и в рамках других оборонных инициатив и проектов", - сообщил Шмыгаль.
PURL
17 государств-партнеров НАТО взяли на себя обязательства по участию в инициативе по закупке американского оружия.
Общая сумма взносов составила 2,8 млрд долларов.
В первые 4 пакета оружия на сумму более 2 млрд долларов вошли:
- системы ПВО/ПРО и ракеты к ним,
- боеприпасы GMLRS к РСЗО HIMARS,
- артиллерийские выстрелы 155-го калибра увеличенной дальности.
Коалиция возможностей
Партнеры поставили более миллиона боеприпасов, десятки систем ПВО/ПРО и более тысячи ракет-перехватчиков к этим системам.
