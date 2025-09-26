Дания выделяет новый пакет военной помощи Украине на сумму более $400 млн

Дания выделила Украине новый пакет помощи на сумму около 2,7 млрд датских крон ($407 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

27-й пакет помощи включает почти 1,6 млрд крон на поддержку заказов украинской оборонной промышленности в рамках "датской модели".

Еще 1,1 млрд крон направляется на другие виды помощи, которые Минобороны Дании не раскрывает.

"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, - это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность... Мы знаем, что в украинской оборонной промышленности до сих пор есть неиспользованные мощности. Поэтому сегодня мы выделяем дополнительно почти 1,6 млрд крон на так называемую датскую модель", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В целом Дания предусмотрела на датскую модель в период 2024 - 2027 годов около 5,9 млрд крон (более $920 млн). Сейчас уже взяты обязательства по пожертвованиям на общую сумму около 18,5 млрд крон ($2,9 млрд) в рамках датской модели с 2024 по 2027 год. Во многом это стало возможным благодаря вкладу союзников, особенно из Европейского Союза, добавили в Минобороны Дании.

