Данія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на понад $400 млн
Данія виділила Україні новий пакет допомоги на суму приблизно 2,7 млрд данських крон ($407 млн).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.
27-й пакет допомоги включає майже 1,6 млрд крон на підтримку замовлень української оборонної промисловості в межах "данської моделі".
Ще 1,1 млрд крон спрямовується на інші види допомоги, які Міноборони Данії не розкриває.
"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, – це збільшити внесок у українську оборонну промисловість... Ми знаємо, що в українській оборонній промисловості досі є невикористані потужності. Тому сьогодні ми виділяємо додатково майже 1,6 млрд крон на так звану данську модель", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Загалом Данія передбачила на данську модель у період 2024 – 2027 років близько 5,9 млрд крон (понад $920 млн). Наразі вже взяті зобов'язання щодо пожертв на загальну суму близько 18,5 млрд крон ($2,9 млрд) у межах данської моделі з 2024 до 2027 року. Багато в чому це стало можливим завдяки внеску союзників, особливо з Європейського Союзу, додали у Міноборони Данії.
