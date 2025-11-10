Поставки оружия США в Украину в рамках программы PURL продолжаются непрерывно, - представитель НАТО

Реализация программы PURL по закупке американского вооружения для ВСУ через страны НАТО продолжается без перерывов.

Об этом Суспільному сообщил представитель НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Дополнительные соглашения

По его словам, партнеры продолжают финансировать новые пакеты помощи для Украины и готовят "дополнительные обязательства".

"Первые четыре пакета — общей стоимостью около 2 миллиардов долларов — были профинансированы: Нидерландами (4 августа); Данией, Норвегией и Швецией (5 августа); Германией (13 августа); и Канадой (24 августа). Кроме уже профинансированных пакетов PURL, ряд союзников работает над дополнительными обязательствами", — сказал он.

Также в НАТО ожидают, что в ближайшее время еще больше союзников объявят о новых пакетах помощи.

"Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было — поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину", - добавил представитель НАТО.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

