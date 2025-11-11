РУС
1 661 36

США получают деньги через НАТО, а не финансируют Украину, - Трамп

Трамп о финансировании Украины: "Теперь они платят нам через НАТО"

Соединенные Штаты больше не тратят средства на Украину, а получают прибыль от продажи оружия НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с российско-украинской войной. Он также подчеркнул, что США больше "не тратят средства" на финансирование Украины.

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", – сказал Трамп.

Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки оружия США в Украину в рамках программы PURL продолжаются непрерывно, - представитель НАТО

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Инициатива PURL имеет высокий политический приоритет для НАТО. Американское оружие уже поступает в Украину, - глава Представительства Альянса Тернер

Знову "спинив 10 воєн...350 мільярдів..." Діда треба електрострумом пролікувати.
США вже не в НАТО - чому зброєю не допомагають - маленька Норвегія - 5 млн нас - на 2026 р виділяє 4 млд а США - 333 млн нас - 400 млн дол
Україна заподіяла тобі шкоду?!! Бляха, навіть коментувати не треба....
Знову "спинив 10 воєн...350 мільярдів..." Діда треба електрострумом пролікувати.
США вже не в НАТО - чому зброєю не допомагають - маленька Норвегія - 5 млн нас - на 2026 р виділяє 4 млд а США - 333 млн нас - 400 млн дол
Красии треба менше, може більше двдуть.
Цікаве питання щодо формування бюджета НАТО.
Сполучені Штати, як член альянсу, роблять внески у спільний бюджет, з якого потім оплачується військова допомога.
Як би Штати не були членами альянсу, то на 100 відсотків можна було сказати, що вони не допомогають, а так це здається розказується для американців, що він великий трамп виконав свою передвиборчу обіцянку не витрачати кошти на допомогу.
З якого переляку, США взагалі повинні допомагати якійсь, заокеанській, "бананановій" Україні?
Світовий жандарм - Трамп вже "9" війн зупинив
Риже чмо.....
После того, как вылезла наружу информация про дикие хищения в Энергоатом, всякими рабиновичами шапирами мидичами. Корешами зеленского, запад вообще может плюнуть и махнуть рукой на Украину. И наверное будет прав. И будет как говорил клоун-зійдемося з Путіним десь посередині. Днепр Запорожье Харьков это как минимум. Перспектива вырисовывается мрачная.
Херню пишете. Не махне. Чи ви дійсно думаєте, що захід дуже хоче воювати з кацапами? Допоки Україна стоїть - ЄС нічого не загрожує, а це для них - головне.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Україна заподіяла тобі шкоду?!! Бляха, навіть коментувати не треба....
показать весь комментарий
Вже дев'ять воєн Тампон виграв. Шотдаун можна теж назвати війною. Тепер дайте йому дев'ять нобелівських премій миру і корону і клоунський ніс. Дебіл млять
Теперь понятно, что означает "Сделаем США снова великими" и "евроатлантическая солидарность": союзники платят Америке деньги за оружие для Украины, а США на этом только зарабатывают. Чем не повод для получения Нобелевской премии мира!
уйобіщний старий педофіл! коли ти, ****, вже здохнеш?
вже пора-би... 80 років скоро!!!
хробаки вже зачекались!
Вчора приймав преза Сирії і каже - мені тут підказують шо в нього мутне і підсудне минуле - так в мене в минулому теж одні мутняки - але ж я през! - Трамп
Де всі трампізди? Чому не вихваляють свого бога за те, що припинив нам допомогу та заробляє на війні.
Цей шахрай знайшов саму прибуткову у своєму житті біг діл та насолоджується процесом, поки його друг нас кожного дня та ночі вбиває.
Рудий покидьок був прокладкою для відмиву брудних грошей кацапської гебні і, як і Орбан, тривалий час працював на Сєву або з його людьми.
11.11.2025 08:47 Ответить
щоб тобі руде їбанько 350 болячок сіло !
Цікаво - Колишня велика держава стала державою яка наживається на війні
що значить "стала"? ЗАВЖДИ БУЛА!
війна - природній стан сша з НАЙПЕРШОГО ДНЯ свого заснування.
головне, щоб війна йшла не на їх території...

от навіть під час поточного "закриття уряду" гроші на їх недовояк виділялись і платились, як ні в чому не бувало! навіть на іміграційних скажених псів гроші були, а на продуктові талони НЕ БУЛО!
Штати за рахунок Другої світової війни вийшли з Великої депресії, ставши наддержавою, бо заробляли кошти на поставках озброєння і товарів до воюючій Європи, а після війни на її відновлені.
З Депресії вони вийшли ще до Війни.
Десь на просторах ютюба....в хроніках дивився.....Що точно так ,в США заробляли магнати ,у Другу світову.
Ну то ти так і увійдеш в історію зароблянням на війні, коли Україна стікала кров'ю! Чудовий сигнал до всіх країн, що треба мати свою власну ядерну зброю і не віддавати її ні під ніякі гарантії. Тільки з сильними країнами рахуються!
трамп свиня руда проруснява ...
США заподіяли нам шкоду в 1994, коли розвели на будапештський меморандум. Набагато більшу, ніж реальні 180 млрд (а не 350, як бреше руде чмо з мішкуватим гузном)
яке щастя... можна ще продавати зброю рашці й теж отримувати від цього прибуток..., чи не розглядає президент колись великої країни такий прекрасний розклад...
ТРЕПЛОЇД!
"Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші."

хто про що, а капіталістична свиня трампон переживає тільки, щоб його корито не опустіло....

капіталістична свиня трампон жаліється, що сша ніби-то втратило 350 млрд, але мовчить, що ця сума - ВИГАДАНА і немає нічого спільного з реальністю!

капіталістична свиня трампон ниє про якісь там міфічні 350 млрд, тоді коли Україна втратила ТРИЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ!!!!
По кругу пішов, як наче він краснов, і оправдується.
Про меморандум геть забув дід
Хіба вони таке казали?
Бог йому суддя
