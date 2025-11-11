США получают деньги через НАТО, а не финансируют Украину, - Трамп

Соединенные Штаты больше не тратят средства на Украину, а получают прибыль от продажи оружия НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с российско-украинской войной. Он также подчеркнул, что США больше "не тратят средства" на финансирование Украины.

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", – сказал Трамп.

Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

