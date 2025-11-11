США получают деньги через НАТО, а не финансируют Украину, - Трамп
Соединенные Штаты больше не тратят средства на Украину, а получают прибыль от продажи оружия НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
Глава Белого дома в очередной раз заявил, что выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с российско-украинской войной. Он также подчеркнул, что США больше "не тратят средства" на финансирование Украины.
"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина нанесли нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", – сказал Трамп.
Американский президент не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно предположить, что речь идет о программе PURL - Prioritized Ukraine Requirements List.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
Сполучені Штати, як член альянсу, роблять внески у спільний бюджет, з якого потім оплачується військова допомога.
Як би Штати не були членами альянсу, то на 100 відсотків можна було сказати, що вони не допомогають, а так це здається розказується для американців, що він великий трамп виконав свою передвиборчу обіцянку не витрачати кошти на допомогу.
вже пора-би... 80 років скоро!!!
хробаки вже зачекались!
Цей шахрай знайшов саму прибуткову у своєму житті біг діл та насолоджується процесом, поки його друг нас кожного дня та ночі вбиває.
Сподіваюсь, що демократи імпічнуть цього недоноска після проміжних виборів
війна - природній стан сша з НАЙПЕРШОГО ДНЯ свого заснування.
головне, щоб війна йшла не на їх території...
от навіть під час поточного "закриття уряду" гроші на їх недовояк виділялись і платились, як ні в чому не бувало! навіть на іміграційних скажених псів гроші були, а на продуктові талони НЕ БУЛО!
хто про що, а капіталістична свиня трампон переживає тільки, щоб його корито не опустіло....
капіталістична свиня трампон жаліється, що сша ніби-то втратило 350 млрд, але мовчить, що ця сума - ВИГАДАНА і немає нічого спільного з реальністю!
капіталістична свиня трампон ниє про якісь там міфічні 350 млрд, тоді коли Україна втратила ТРИЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ!!!!
Про меморандум геть забув дід
Хіба вони таке казали?
Бог йому суддя