Макрон 17 ноября примет Зеленского в Париже, - Елисейский дворец
Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе примет президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Париже.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибудет во Францию, где Макрон планирует подтвердить долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, экономики и обороны.
Другие встречи
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.
Топ комментарии
+5 Евгений Парамонов #571781
показать весь комментарий14.11.2025 12:24 Ответить Ссылка
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.11.2025 12:25 Ответить Ссылка
+2 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий14.11.2025 12:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КабМіндічів» від «політічєскіх переслідувань» їх за кордоном?? Як суддю Чаусова, в одних трусах, ?!?!
Результат буде "на ліцо", а виражаєт то ліцо чєм садятся на крильцо 😜
Або по нашому, по бразильськи :"Одне собі дурне поїхало в турне, вернулось із турне... а все таке ж дурне" ,- ржунімагу з членограя та 73% його лохторату, але тішу себе надією, може воно до мандіча приєднається, або десь загубиться в дорозі... назовсім, угу...бл. 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти)