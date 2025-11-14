РУС
Новости Встреча Зеленского с Макроном
Макрон 17 ноября примет Зеленского в Париже, - Елисейский дворец

Зеленский встретился с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе примет президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Париже.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибудет во Францию, где Макрон планирует подтвердить долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, экономики и обороны.

Другие встречи

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал Европу усилить контроль над соцсетями из-за иностранного вмешательства

Зеленский Владимир (22588) Франция (3627) Макрон Эмманюэль (1480)
Топ комментарии
+5
Я бы серебряные ложечки на стол во время ланча не выкладывал.
14.11.2025 12:24 Ответить
+2
Зеля буде дути в вуха Макрону який він борцун з корупцією
14.11.2025 12:25 Ответить
+2
Власне, відповідь на Міндічгейт. Крадіть - але тихо.
14.11.2025 12:30 Ответить
Макрон дай цьому ішаку підсрачник він то заслужив
14.11.2025 12:19 Ответить
Мараться об эту шваль.
14.11.2025 12:19 Ответить
Мабуть, організують повернення в Україну, отих
КабМіндічів» від «політічєскіх переслідувань» їх за кордоном?? Як суддю Чаусова, в одних трусах, ?!?!
14.11.2025 12:21 Ответить
юморнув зачьотно
14.11.2025 12:34 Ответить
Шашлык из лягушек в меню имеется?
14.11.2025 12:25 Ответить
Та оце ж для того зелену жабу туди і викликали.
14.11.2025 13:12 Ответить
Якого хєра воно там забуло🤔🧐😁

Результат буде "на ліцо", а виражаєт то ліцо чєм садятся на крильцо 😜

Або по нашому, по бразильськи :"Одне собі дурне поїхало в турне, вернулось із турне... а все таке ж дурне" ,- ржунімагу з членограя та 73% його лохторату, але тішу себе надією, може воно до мандіча приєднається, або десь загубиться в дорозі... назовсім, угу...бл. 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
14.11.2025 12:47 Ответить
поки ворог обстрилюе оманська гнида полетить закордон зустрітися з миндичем....за наш кошт
14.11.2025 12:49 Ответить
Я б на місці Макрона стежив би за своїми кишенями, що там у голові у Зе)
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти)
14.11.2025 12:57 Ответить
Нехай тільки слідкує за гостем, щоб нічого не поцупив, бо у бубочки якраз осіннє загострення.
14.11.2025 13:10 Ответить
 
 