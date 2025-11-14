Макрон 17 ноября примет Зеленского в Париже, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе примет президента Украины Владимира Зеленского с официальным визитом в Париже.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В понедельник, 17 ноября, Зеленский прибудет во Францию, где Макрон планирует подтвердить долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, экономики и обороны.

Другие встречи

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, планирует посетить Афины.

