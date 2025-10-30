Макрон призвал Европу усилить контроль над соцсетями из-за иностранного вмешательства

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за ужесточение правил в Европе в отношении социальных сетей, чтобы предотвратить иностранное влияние и злоупотребления в цифровом пространстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на Парижском форуме мира.

Макрон назвал соцсети платформами, которые созданы не для общения, а для продажи рекламы и создания ажиотажа. По его словам, это разрушает традиционные демократические ценности - уважение к правде и аргументам.

Читайте: Российские власти запустили "белый список" разрешенных сайтов в интернете

Французский президент подчеркнул, что европейские страны должны вернуть контроль над своим информационным пространством путем введения четкого регулирования. В качестве примера он упомянул практику России, которая покупает аккаунты в соцсетях, чтобы дестабилизировать европейские демократии.

Макрон подчеркнул, что Франция будет продвигать новую, более сильную программу защиты информационного пространства Европы. Она должна сочетать регулирование с поддержкой инноваций и свободного доступа к информации.

Ранее французский лидер выступал за запрет соцсетей для детей до 15 лет. Эту инициативу поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поручила экспертам подготовить предложения по новым правилам пользования соцсетями в ЕС.

Читайте также: "ПлейСити" заблокировало 33 аккаунта TikTok за рекламу азартных игр

За фейки - санкции

Тема мониторинга контента для Европы не нова - все из-за российской пропаганды. В октябре Совет Европы принял решение продлить на год санкции против физических лиц и компаний из России, ответственных за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом, в частности в сфере информационных манипуляций.

В Брюсселе отметили, что решение принято "учитывая гибридную деятельность России, включая манипуляции и вмешательство в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров".

Сейчас в списке - 47 физических лиц и 15 компаний. Европа предусмотрела для пропагандистов следующие ограничения:

замораживание активов;

запрет на предоставление финансовых или экономических ресурсов со стороны ЕС;

ограничения на поездки в странах Еврозоны.

Читайте также: "Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности", — Буданов

Россия - страна дезинформации

Между тем Кремль планирует значительно увеличить финансирование пропаганды в 2026 году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его данным, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов, в то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%. Это - рекордный показатель, который свидетельствует о приоритетах российского руководства.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить меры противодействия дезинформации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Великобритании собираются запустить платные версии Facebook и Instagram без рекламы