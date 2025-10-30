Макрон призвал Европу усилить контроль над соцсетями из-за иностранного вмешательства
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за ужесточение правил в Европе в отношении социальных сетей, чтобы предотвратить иностранное влияние и злоупотребления в цифровом пространстве.
об этом он заявил во время выступления на Парижском форуме мира.
Макрон назвал соцсети платформами, которые созданы не для общения, а для продажи рекламы и создания ажиотажа. По его словам, это разрушает традиционные демократические ценности - уважение к правде и аргументам.
Французский президент подчеркнул, что европейские страны должны вернуть контроль над своим информационным пространством путем введения четкого регулирования. В качестве примера он упомянул практику России, которая покупает аккаунты в соцсетях, чтобы дестабилизировать европейские демократии.
Макрон подчеркнул, что Франция будет продвигать новую, более сильную программу защиты информационного пространства Европы. Она должна сочетать регулирование с поддержкой инноваций и свободного доступа к информации.
Ранее французский лидер выступал за запрет соцсетей для детей до 15 лет. Эту инициативу поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поручила экспертам подготовить предложения по новым правилам пользования соцсетями в ЕС.
За фейки - санкции
Тема мониторинга контента для Европы не нова - все из-за российской пропаганды. В октябре Совет Европы принял решение продлить на год санкции против физических лиц и компаний из России, ответственных за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом, в частности в сфере информационных манипуляций.
В Брюсселе отметили, что решение принято "учитывая гибридную деятельность России, включая манипуляции и вмешательство в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров".
Сейчас в списке - 47 физических лиц и 15 компаний. Европа предусмотрела для пропагандистов следующие ограничения:
- замораживание активов;
- запрет на предоставление финансовых или экономических ресурсов со стороны ЕС;
- ограничения на поездки в странах Еврозоны.
Россия - страна дезинформации
Между тем Кремль планирует значительно увеличить финансирование пропаганды в 2026 году, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его данным, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов, в то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%. Это - рекордный показатель, который свидетельствует о приоритетах российского руководства.
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить меры противодействия дезинформации.
