"ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти TikTok за рекламу азартних ігор

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" спільно з Міністерством трансформації України посилюють боротьбу з нелегальною рекламою казино в соцмережах.

Як повідомли в Мінцифри, завдяки співпраці з TikTok було заблоковано 33 акаунти, що порушували закон і просували азартні ігри.

Там додали, що сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тис. підписників. Водночас іще 20 сторінок з аудиторією понад 625 тис. чекають на перевірку.

"Ми подаємо скаргу до TikTok, і за кілька діб акаунт блокується. До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі", – сказав голова "ПлейСіті" Геннадій Новіков.

Окрім того, паралельно триває активна співпраця з компанію Meta: завдяки цій взаємодії вже заблоковано 54 Instagram-сторінки, що незаконно рекламували азартні ігри.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше в жовтні "ПлейСіті" оштрафувало трьох українських Instagram-блогерок на 4,8 млн грн кожну за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.

Згодом стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Перед тим державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.