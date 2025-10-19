Майже 5 мільйонів з кожної: "ПлейСіті" оштрафувало трьох блогерок за рекламу казино

Державне агентство "ПлейСіті" оштрафувало трьох українських Instagram-блогерок на 4,8 млн грн кожну за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.

Загалом сума штрафних санкцій склала 14,4 млн грн, повідомив керівник держагентства Геннадій Новіков.

"Ідеться про користувачок @gilka_oleksandra, @lidiya_roma та @konstantynova.vladyslava, які систематично розміщували Stories із промо нелегальних онлайн-казино. У своїх відео вони показували "виграші", ділилися "емоціями гри" й закликали аудиторію "спробувати удачу". Для залучення підписників використовували реферальні посилання під виглядом "для моїх" чи "забирай собі", – розповів Новіков.

Команда "ПлейСіті" виявила ці порушення під час моніторингу соцмереж.

Реклама мала ознаки фейкових виграшів і створювала позитивний образ азартних ігор, вводячи людей в оману.

"Особливо тривожно, що такі "історії успіху" гарантовано охоплюють неповнолітніх. Це пряме порушення закону, і ми реагуємо на подібні кейси системно", – підкреслив Новіков.

Раніше в жовтні стало відомо, що державний бюджет України отримав додаткові 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих держагентством "ПлейСіті".

В Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.