Майже 5 мільйонів з кожної: "ПлейСіті" оштрафувало трьох блогерок за рекламу казино

"ПлейСіті" оштрафувало трьох блогерок за незаконну рекламу казино

Державне агентство "ПлейСіті" оштрафувало трьох українських Instagram-блогерок на 4,8 млн грн кожну за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.

Загалом сума штрафних санкцій склала 14,4 млн грн, повідомив керівник держагентства Геннадій Новіков.

"Ідеться про користувачок @gilka_oleksandra, @lidiya_roma та @konstantynova.vladyslava, які систематично розміщували Stories із промо нелегальних онлайн-казино. У своїх відео вони показували "виграші", ділилися "емоціями гри" й закликали аудиторію "спробувати удачу". Для залучення підписників використовували реферальні посилання під виглядом "для моїх" чи "забирай собі", – розповів Новіков.

Команда "ПлейСіті" виявила ці порушення під час моніторингу соцмереж.

Реклама мала ознаки фейкових виграшів і створювала позитивний образ азартних ігор, вводячи людей в оману.

"Особливо тривожно, що такі "історії успіху" гарантовано охоплюють неповнолітніх. Це пряме порушення закону, і ми реагуємо на подібні кейси системно", – підкреслив Новіков.

Раніше в жовтні стало відомо, що державний бюджет України отримав додаткові 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих держагентством "ПлейСіті".

В Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

Автор: 

гральний бізнес (96) азартні ігри (221) штраф (1154) ПлейСіті (16)
У деяких військових є залежність. Ігроманія. Програють гроші, отримані за бойові дії.

То лікуйте їх за оце віджате бабло схематозне. Й поверніть програне, а не до оману відправляйте.
показати весь коментар
19.10.2025 13:11 Відповісти
Дівчата тікайте звідси і отримуйте резиденство там, де немає податків на капітал зароблений за кордоном, чимало таких країн. Не давайте цим загребущим себе грабувати і переслідувати. Паспорт здавати не треба, але резиденство миттєво виведе вас з під цих репресій.
показати весь коментар
19.10.2025 20:30 Відповісти
Якось жорстко, як в країні де середня зарплата 20 тис, і то далеко не всюди, штрафи можуть бути мільйонними
показати весь коментар
19.10.2025 20:52 Відповісти
вони аккаунти оштрафували?
показати весь коментар
19.10.2025 21:44 Відповісти
Тоже не понял, как они владельцев аккаунтов нашли, и как можно юридически это оформить, что аккаунт в инсте принадлежит человеку конкретному
показати весь коментар
19.10.2025 22:41 Відповісти

