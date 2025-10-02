В Україні заблокували 865 нелегальних онлайн-казино за квартал

В Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації за результатами спільної роботи з державним агентством "ПлейСіті", створеним на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Там перерахували, що змінилося у сфері азартних ігор за три місяці, зокрема:

посилено вимоги до організаторів азартних ігор;

відновлено видачу ліцензій у сфері азартних ігор за новими умовами;

визначено порядок ведення всіх електронних реєстрів у сфері азартних ігор;

запроваджено єдину звітність для організаторів азартних ігор, яка подається в електронному вигляді;

ухвалено Принципи відповідальної гри;

запроваджено порядок відшкодування коштів для осіб, яким заборонено брати участь в азартних іграх;

встановлено нову процедуру видачі дозволів на відповідність приміщень для гральних закладів;

розпочато розробку Державної системи онлайн-моніторингу;

запущено Систему трекінгу нелегальних веб-сайтів.

"За підсумками кварталу до бюджету надійшло понад 592 млн грн ліцензійних платежів від учасників грального ринку. Усі ці кошти спрямують на посилення обороноздатності країни", – заявили в Мінцифри.

Більше читайте в нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в середині вересня агентство "ПлейСіті" почало видачу ліцензій у сфері азартних ігор.

Перед тим повідомлялося, що 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.

Раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

Нагадаємо, на початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

На початку квітня Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.