60% функціоналу системи онлайн-моніторингу азартних ігор запрацює до кінця року, – "ПлейСіті"

60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.

Про це повідомив голова державного агентства "ПлейСіті" Геннадій Новіков, передає Укрінформ.

"До кінця року ми запустимо в дослідну експлуатацію першу чергу державної системи онлайн-моніторингу, яка охопить близько 60% того функціоналу, який хоче бачити законодавець, а саме: інформацію про фінансові потоки. Маючи цю інформацію, податкова служба зможе вираховувати спецподаток GGR (gross gaming revenue – податок для організаторів азартних ігор із різниці між ставками та виплаченими виграшами). А також, отримавши дані про виплати в сторону гравців, зможе оподатковувати їх податком на доходи фізичних осіб і військовим збором", – розповів Новіков.

Тендер на розробку моніторингової системи відбувся 11 вересня в Prozorro. Із найкращою пропозицією в аукціоні взяло участь ТОВ "Кедртех". Наразі в межах тендерної процедури триває розгляд документів, після підтвердження яких компанія буде оголошена переможцем. Після укладання договору підрядник починати роботу.

"Система моніторингу – це не лендинг і не застосунок. Це інфраструктура, яка має збирати та обробляти мільярди даних у реальному часі, бути захищеною від кібератак і забезпечувати прозорість для ринку. Українські IT-компанії на консультаціях підтвердили: розробка такої системи потребує щонайменше року", – зауважив Новіков.

"ПлейСіті" очікує, що другу чергу ДСОМ буде запущено в середині 2026 року.

"До кінця 2025 року ми приймаємо систему, розраховуємося і запускаємо її в роботу. Після цього починається юридичний процес, визначений законодавцем: у бізнесу є пів року на адаптацію своїх систем для взаємодії з ДСОМ. І фактично до середини наступного року ми матимемо підключених гравців, а держава – отримуватиме всі дані по ринку", – сказав Новіков.

Як повідомлялося, раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.