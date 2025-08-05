"ПлейСіті" та БЕБ домовилися спільно боротися з нелегальним ринком азартних ігор
Державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації за результатами зустрічі представників відомств.
"Лише за два місяці роботи "ПлейСіті" заблокувало вже 1300+ нелегальних казино. А БЕБ розслідує майже 80 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор чи лотерей", – нагадали в Мінцифри.
Там підкреслили, щл для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки.
Так, до держбюджету надійшло понад 9 млрд грн від легальних казино за перше півріччя 2025 року.
Як повідомлялося, державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, за два тижні роботи подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.
До того голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.
Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.
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