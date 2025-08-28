В Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор

Керівник державного агентства "ПлейСіті", створеного на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

Про це Новіков розповів у інтерв'ю LIGA.net.

За словами Новікова, регулятор уже створив новий орган, налагодив нагляд за ліцензіатами – онлайн-казино, беттінгом, рекламними платформами та запровадив процес блокування нелегальних сайтів.

Майже 1,5 тис. платформ уже подані на блокування, а публічна система дозволяє перевіряти закриті ресурси та скаржитися на нові.

Новіков зазначив, що розробка системи є комплексною та займе щонайменше рік для повного функціоналу. Першу версію цього року буде створено на основі консультацій з ІТ-компаніями та ринком, зосередивши увагу на контролі фінансових потоків.

На систему моніторингу та ліцензійні реєстри цього року виділено 84 млн грн. Остаточна вартість першої частини системи уточнюється після оцінки ІТ-компаній.

Раніше повідомлялося, що "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

Нагадаємо, державне агентство "ПлейСіті" за два тижні роботи подало на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.

До того голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.