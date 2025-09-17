Нове агентство PlayCity почало видачу ліцензій у сфері азартних ігор: бюджет отримає перші 50 мільйонів

Після внесення урядом змін до ліцензійних умов, PlayCity стартує з видачею ліцензій у гральній сфері.

За оцінкою компанії, це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 50 млн грн, повідомляє пресслужба агентства.

Перші заявки на ліцензії подано у трьох напрямах:

онлайн-казино;

виробники B2B-софту;

гральне обладнання.

Як повідомлялося, раніше керівник PlayCity Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор.

Тендер на створення системи виграло ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". Серед іншого, ця компанія є розробником порталу "Дія" та низки сервісів на ньому.