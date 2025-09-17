БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
143 0

Нове агентство PlayCity почало видачу ліцензій у сфері азартних ігор: бюджет отримає перші 50 мільйонів

playcity,агенція,плейсіті

Після внесення урядом змін до ліцензійних умов, PlayCity стартує з видачею ліцензій у гральній сфері.

За оцінкою компанії, це дасть змогу додатково поповнити держбюджет на 50 млн грн, повідомляє пресслужба агентства.

Перші заявки на ліцензії подано у трьох напрямах:

  • онлайн-казино;
  • виробники B2B-софту;
  • гральне обладнання.

Читайте також: В Україні оновили правила для сфери азартних ігор. Що змінилося?

Як повідомлялося, раніше керівник PlayCity  Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор.

Тендер на створення системи виграло ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". Серед іншого, ця компанія є розробником порталу "Дія" та низки сервісів на ньому.

Автор: 

ліцензія (769) азартні ігри (214) держава (7) регулювання (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 