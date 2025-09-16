Підряд на розробку системи моніторингу азартних ігор отримав розробник порталу "Дія"

Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор в Україні буде розробляти ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології".

Компанія має великий досвід у реалізації різноманітних govtech-рішень для держави та міжнародних замовників, повідомили в пресслужбі державного агентства "ПлейСіті".

Зокрема, серед ключових кейсів компанії:

Liquio – платформа для розробки державних цифрових послуг, яку впроваджують у Європі та Африці;

"Е-Консул" – цифрова система для роботи українських дипломатичних установ;

"Київ Цифровий" – екосистема цифрових послуг для мешканців столиці;

антикорупційні онлайн-сервіси у сферах дипломування моряків та будівництва, а також послуги для ветеранів.

"Наступного тижня укладаємо договір з переможцем. Після цього розпочинаємо будувати Систему онлайн-моніторингу", – зазначили в "ПлейСіті".

Зауважимо, що ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології" (Kitsoft) також є розробником порталу "Дія" та багатьох сервісів на ньому.

За даними у системі публічних закупівель Prozorro, компанія "Комп'ютерні інформаційні технології" стала переможцем тендеру з пропозицією 25,94 млн грн. Крім неї, участь у тендері також брали ТОВ "Кедртех" і ТОВ "Стрімко Юкрейн". ТОВ "Кедртех" надав пропозицію на найнижчу суму – 19 млн грн, але її пропозицію відхили оскільки компанія не надала забезпечення тендерної пропозиції, уточнює галузвеве видання dev.ua.

Нагадаємо, що тендер передбачав державне фінансування в розмірі 30 млн грн і має бути виконаний до 8 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.

Раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.

У середині вересня стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що оновлює правила ліцензування у сфері азартних ігор. Державне агентство "ПлейСіті" розпочне видачу ліцензій учасникам грального ринку.