В Україні оновили правила для сфери азартних ігор. Що змінилося?

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що оновлює правила ліцензування у сфері азартних ігор. Державне агентство "ПлейСіті" розпочне видачу ліцензій учасникам грального ринку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трасформації.

"Із 2024 року видача ліцензій була заблокована. Ми фактично перезапускаємо ліцензування у сфері азартних ігор. Уже зараз очікують на розгляд заяви про отримання ліцензій від учасників грального ринку на майже 50 млн грн, і ця сума зростатиме. Усі кошти від ліцензійних платежів та податків мають бути спрямовані на посилення обороноздатності країни", – заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва.

Постанова, крім того, передбачає:

більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор – обов'язкова бездоганна ділова репутація, відсутність зв'язків із державою-агресором, впровадження механізмів відповідальної гри;

Нові вимоги поширюються як на здобувачів ліцензій, які мають намір одержати ліцензію, так і для чинних ліцензіатів. Для останніх встановлено двомісячний строк, щоб подати документи до "ПлейСіті", що підтверджують їх відповідність ліцензійним умовам. Недотримання цих вимог тягне за собою накладення штрафів чи анулювання ліцензії організатора азартних ігор.

розширення технічних можливостей Державної системи онлайн-моніторингу.

Система стежитиме за діями гравців і контролюватиме, щоб організатори дотримувалися принципів відповідальної гри та правил щодо боротьби з лудоманією. Організатори зобов'язані інтегрувати на своїх майданчиках ліміти часу та витрат, інструменти самообмеження. Також їм заборонено використовувати будь-які стимули на кшталт бонусів чи алкоголю, що спонукають грати далі.

Розширений прямий доступ до Системи онлайн-моніторингу отримає Державна податкова служба. Це дозволить податківцям напряму відстежувати фінансові показники організаторів азартних ігор та своєчасність сплати податків.

Як повідомлялося, 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.

Раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.