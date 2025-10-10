Перші ліцензії "ПлейСіті" принесли в держбюджет понад 175 мільйонів

Державний бюджет України отримав додаткові 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих держагентством "ПлейСіті".

Про це йдеться в повідомленні Агентства.

Зокрема, було отримано наступні суми:

31,2 млн грн сплатило ТОВ "УНЛ Геймс" за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино "National Cup/Національний кубок";

144 млн грн надійшло від ТОВ "Сітікод", яке отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом BETON.

Кілька інших заявок на ліцензування зараз перебувають ще на розгляді, додали в "ПлейСіті".

Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

У середині вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що оновлює правила ліцензування у сфері азартних ігор. Державне агентство "ПлейСіті" розпочало видачу ліцензій учасникам грального ринку.

Як повідомлялося, 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування.

Раніше керівник "ПлейСіті" Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор.

На початку червня цього року в Україні розпочало роботу державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Його мета – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.

На початку квітня Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.

До того "ПлейСіті" та Бюро економічної безпеки домовилися налагодити системну співпрацю та процес оперативної передачі інформації, щоб ефективніше виявляти порушників та разом боротися з нелегальним ринком азартних ігор.