В Україні вперше встановлять фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри. Як це працюватиме?

В Україні вперше встановлять фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, документ передбачає

  • фінансові ліміти – визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;
  • часові ліміти – тривалість участі в азартних іграх;
  • максимальний безперервний час гри та тривалість обов'язкової перерви.

"Гравець буде самостійно визначати ліміти – одразу на добу, тиждень і місяць. Відлік часу розпочинатиметься з моменту першої ставки та фіксуватиметься з точністю до секунди", – пояснили в Мінцифри.

Там зазначили, що ліміти на гру в Україні визначають вперше. Такі підходи вже працюють у країнах Європейського Союзу, Канаді та США і є частиною системи запобігання ігровій залежності.

Згодом можна буде коригувати ліміти на основі даних про поведінку гравців.

Текст проєкту наказу опублікувано на сайті Мінцифри. Після громадського обговорення будуть опрацьовані пропозиції громадян, а документ – узгоджено з державними органами.

"Це важливий крок до формування цивілізованого та контрольованого ринку, де гра не переходить у залежність. Ми використовуємо міжнародний досвід і водночас створюємо українську модель, яка базуватиметься на реальних даних після запуску Державної системи онлайн-моніторингу", – зауважила заступниця міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом "ПлейСіті" оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх.

До того стало відомо, що державний бюджет України отримав додаткові 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих держагентством "ПлейСіті".

Нагадаємо, в Україні за третій квартал цього року було заблоковано 865 сайтів онлайн-казино, за незаконну рекламу азартних ігор у Meta обмежено понад 30 акаунтів блогерів із аудиторією більш як 3 млн користувачів, а п'ятьом порушникам виписано штрафи на суму 24 млн грн.

гральний бізнес (97) казино (161) азартні ігри (222) Мінцифри (872) ПлейСіті (18)
Сортувати:
24.10.2025 20:07 Відповісти
Играйте в орла и решку с соседями. Или в дурака на деньги. Больше бабла в кармане останется, или по крайней мере пойдет человеку которого вы знаете.
24.10.2025 20:11 Відповісти
А якже тепер, група осіб в Урядовому кварталі, харчєваться будуть??
24.10.2025 20:13 Відповісти
Сподобалася фраза з фільму про ігромана - "виграш вб'є тебе швидше, ніж програш".
24.10.2025 20:36 Відповісти
Тут 2 варіанти вар1. Заплаьять хабар і будуть поацювати поза лімітом як і працювали...вар2. Прикриють двері, повісять табличку "зачинено" туди зайдуть вірмени і з радістю зустрінуть ігроманів "ей вах брат садись іграть будем"
24.10.2025 20:44 Відповісти
гыыыы, только лимиты можно сразу менять самому я уже попробовал
установил лимит, как только его превысил - заходишь в меню и ставишь новый ржака, что это за лимит такой?
я поставил 100у.е. в сутки, проиграл, не дает больше делать бай ин, зашел в ограничения поставил 200.у.е и вуаля, пожалуйста, играй дальше
24.10.2025 20:53 Відповісти
Судячи з тексту, вони збираються прив'язати до податкової чи пенсфонду - бо там є інфа про офіційні доходи. І ліміти буде встановлювати якесь ПЗ, з урахуванням доходу офіційного, а ПЗ розробить фьодоров. Або просто в Дії опцію додадут..або в Дії розділ з іграми додадуть..🤪в це зариють кілька сотен лямів. А ігромани почнуть суіциднічати..🤦‍♀️
24.10.2025 21:28 Відповісти

