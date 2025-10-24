В Україні вперше встановлять фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри. Як це працюватиме?

Міністерство цифрової трансформації України спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри.

Як ідеться в повідомленні Мінцифри, документ передбачає:

фінансові ліміти – визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;

часові ліміти – тривалість участі в азартних іграх;

максимальний безперервний час гри та тривалість обов'язкової перерви.

"Гравець буде самостійно визначати ліміти – одразу на добу, тиждень і місяць. Відлік часу розпочинатиметься з моменту першої ставки та фіксуватиметься з точністю до секунди", – пояснили в Мінцифри.

Там зазначили, що ліміти на гру в Україні визначають вперше. Такі підходи вже працюють у країнах Європейського Союзу, Канаді та США і є частиною системи запобігання ігровій залежності.

Згодом можна буде коригувати ліміти на основі даних про поведінку гравців.

Текст проєкту наказу опублікувано на сайті Мінцифри. Після громадського обговорення будуть опрацьовані пропозиції громадян, а документ – узгоджено з державними органами.

"Це важливий крок до формування цивілізованого та контрольованого ринку, де гра не переходить у залежність. Ми використовуємо міжнародний досвід і водночас створюємо українську модель, яка базуватиметься на реальних даних після запуску Державної системи онлайн-моніторингу", – зауважила заступниця міністра цифрової трансформації України Наталя Денікеєва.

