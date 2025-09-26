У Великій Британії збираються запустити платні версії Facebook та Instagram без реклами

Корпорація Meta Platforms Inc. незабаром запропонує платні версії соціальних мереж Facebook та Instagram у Великій Британії, які видалять рекламу з обох платформ.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, найближчими тижнями користувачам буде надано вибір: платити 2,99 фунтів стерлінгів ($4) на місяць за доступ до версій будь-якого з сервісів без реклами або 3,99 фунтів стерлінгів – за додатки для iOS або Android.

Meta заявила, що вища ціна для мобільних застосунків пов'язана з комісіями Apple і Google на їхніх магазинах додатків.

Meta почне повідомляти користувачам старше 18 років про те, що вони можуть підписатися на Facebook або Instagram без перегляду реклами, проте вон матимуть можливість продовжувати користуватися послугами безкоштовно з рекламою.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

У Європейському Союзі компанія вже запускала схожу модель у 2023 році, але отримала штраф у 200 млн євро за порушення правил конкуренції. У Великій Британії ж регулятор після консультацій із Meta дозволив запуск нової опції.

Як повідомлялося, на початку цього року Meta вирішила закрити програму фактчекінгу дописів користувачів у соціальних мережає Facebook та Instagram.

У вересня стало відомо, що Європейська Комісія розгляне можливість обмежень доступу до соціальних мереж для дітей молодших за 16 років.