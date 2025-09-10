Єврокомісія розгляне можливість обмеження доступу до соцмереж для дітей, – Фон дер Ляєн

Європейська комісія розгляне можливість обмежень доступу до соціальних мереж для дітей молодших за 16 років, беручи до уваги правила, які готує Австралія.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму виступі на засіданні Європейського парламенту у середу вранці.

"Я хотіла б порушити одну конкретну тему. Це – наслідки надання нашим дітям необмеженого доступу до соціальних мереж. Як мати семеро дітей і бабуся чотирьох, я відчуваю тривогу батьків, які роблять усе можливе, щоб захистити своїх дітей", – заявила голова Єврокомісії.

За її словами, алгоритми соцмереж можуть використовувати вразливості дітей з метою нав'язування їм певних шкідливих залежностей.

"За моїх часів, ми як суспільство вчили наших дітей, що вони не можуть палити, пити та дивитися контент для дорослих до певного віку. Я вважаю, що настав час розглянути те саме для соціальних мереж", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що доручить групі експертів підготувати пропозиції у цій сфері до кінця цього року.

Заява голови Єврокомісії пролунала на тлі тиску урядів країн ЄС, зокрема Франції, Іспанії та Греції, які виступають за обов’язкові вікові обмеження для доступу до соцмереж, зазначає Bloomberg.

Інші країни також посилюють перевірки віку в інтернеті – у липні Велика Британія зобов’язала сайти з контентом для дорослих впровадити жорстку верифікацію 18+, Верховний суд США відкрив шлях штатам до подібних вимог для порносайтів, а Ірландія цього літа зобов’язала відеоплатформи мати системи підтвердження віку.

Водночас Австралія вже з 10 грудня запроваджує нову політику доступу до соцмереж, яка, імовірно, охопить Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X та YouTube, щоб захистити дітей від механік, що стимулюють надмірне перебування онлайн, і потенційно шкідливого контенту.

Наразі техкомпанії загалом критикують підхід, стверджуючи, що достовірно встановити вік складно, однак урядовий пілотний проєкт в Австралії дійшов висновку, що суттєвих технологічних перешкод для цього немає.

