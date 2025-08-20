Держагентство блокує акаунти в Instagram за рекламу онлайн-казино. Серед них – блогерка-мільйонниця Сімбочка

Державне агентство "ПлейСіті" (PlayCiti) заблокувало сім акаунтів у соцмережі Instagram через незаконну рекламу грального бізнесу.

Про це пресслужба держагентства повідомила у Telegram.

"Цього разу незаконну рекламу зафіксували на новинних акаунтах, в інфлюенсерів-тисячників, а також у Сімбочки – блогерки з мільйонною авдиторією. На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories – показували "легкі виграші" й залишали активні посилання", – пояснили у PlayCity.

У держагентстві нагадали, що це порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями разом із власником Instagram – компанією Meta.

Як повідомлялося, раніше державне агентство PlayCity наклало штрафи по 400 тис. грн на вісім ліцензованих казино за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, передбаченої Законом "Про державне регулювання азартних ігор".