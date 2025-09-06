Єврокомісія оштрафувала Google на 3 мільярди євро за зловживання з рекламою

Європейська Комісія оштрафувала американську компанію Google на 2,95 млрд євро за порушення антимонопольних правил Європейського Союзу шляхом спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій (adtech).

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається, Google робила це, надаючи перевагу власним послугам онлайн-медійної реклами та на шкоду конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям.

Єврокомісія зобов'язала Google припинити цю практику самонадання переваг і вжити заходів для припинення конфліктів інтересів у ланцюжку поставок adtech. Google має 60 днів, щоб повідомити ЄК про те, як вона збирається це зробити.

Розслідування ЄК показало, що Google домінує: на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом DFP та на ринку програмних інструментів для купівлі реклами для відкритого інтернету з її сервісами Google Ads та DV360. Обидва ринки охоплюють всю Європейську економічну зону.

Зокрема, Єврокомісія встановила, що принаймні з 2014 року й до сьогодні Google зловживала таким домінуючим становищем, порушуючи статтю 102 Договору про функціонування ЄС.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу торговельним розслідуванням після штрафу, присудженого Google через порушення антимонопольних правил, повідомила Європейська правда.

Раніше стало відомо, що Федеральний суд США зобов'язав Google сплатити $425 млн за порушення приватності користувачів, оскільки їх продукти продовжували збирати дані з мільйонів пристроїв навіть після вимкнення функції відстеження у налаштуваннях Web & App Activity.

До того суд присяжних у Каліфорнії (США) зобов'язав компанію Google виплатити $314 млн за звинуваченнями в незаконному використанні даних користувачів операційної системи Android для збору інформації без їхнього відома.

У квітні цього року повідомлялося, що у Великій Британії проти американської компанії Google подали колективний позов на суму 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,6 млрд) за зловживання становищем на ринку онлайн-пошуку.