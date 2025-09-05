Суд США зобов’язав Google сплатити $425 млн через порушення приватності користувачів, - BBC
Федеральний суд США зобов’язав Google сплатити $425 млн за порушення приватності користувачів, оскільки їх продукти продовжували збирати дані з мільйонів пристроїв навіть після вимкнення функції відстеження у налаштуваннях Web & App Activity.
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що позивачі вимагали понад $31 млрд компенсації, проте представник Google заявив, що рішення "неправильно трактує роботу продуктів" і компанія подасть апеляцію, наполягаючи, що інструменти приватності надають контроль над даними, а вимкнення персоналізації поважаються.
Журі визнало інтернет-гіганта відповідальним за двома з трьох претензій, водночас встановивши відсутність умислу. "Ми, безумовно, задоволені вердиктом присяжних", – сказав адвокат позивачів Девід Бойс. Класовий позов, поданий у липні 2020 року, охоплює близько 98 млн користувачів і 174 млн пристроїв.
Позивачі стверджували, що практики збору даних поширювалися на сотні тисяч мобільних застосунків, зокрема Uber, Lyft, Alibaba, Amazon, Instagram та Facebook. Google зазначає, що після вимкнення Web & App Activity бізнеси, які використовують Google Analytics, все ще можуть збирати знеособлені дані про використання сайтів і застосунків, і це "поважає вибір користувачів".
Раніше повідомлялось, що Google уник необхідності продавати браузер Chrome та Android, але почне ділитися даними з конкурентами, – Reuters.
