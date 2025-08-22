Надходження зростають: З українців зібрали понад 7 мільярдів "податку на Google" за пів року

За підсумками першого півріччя 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до держбюджету України $85,7 млн та 76,5 млн євро (7,21 млрд грн за поточним курсом).

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, інформує пресслужба ДПС.

"Це на $16,2 млн (+23%) та 15,9 млн євро (+26%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про нараховані суми податку прозвітували 132 особи – нерезиденти", – розповіла голова податкової.

Вона уточнила, що найбільшими платниками цього податку у першому півріччі стали компанії Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

Голова ДПС додала, що також зростає кількість осіб - нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. За підсумками першого півріччя зобов'язання зі сплати цього податку задекларувала 141 компанія, що на 16 більше, ніж торік.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідмляв, що за підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили податкових зобов’язань (ПДВ, так званий "податок на Google") на 11,2 млрд грн. Це майже вчетверо перевищило початково заплановану суму.

Що таке "податок на Google"

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку. У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.