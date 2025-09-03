Google уник необхідності продавати браузер Chrome та Android, але почне ділитися даними з конкурентами, – Reuters

Google не доведеться продавати браузер Chrome, однак компанію зобов’язали ділитися даними для посилення конкуренції в онлайн-пошуку.

Таке рішення напередодні ухвалив федеральний суддя у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Суд також дозволив Google зберегти операційну систему Android, яка разом із Chrome забезпечували домінування компанії на ринку цифрової реклами.

На тлі рішення акції Alphabet на позабіржовій сесії зросли на 7,2%, папери Apple додали 3%, оскільки суд дозволив зберегти мільярдні виплати за угодою, яка робить Google пошуком за замовчуванням на пристроях Apple.

Рішення стало результатом п’ятирічної судової тяганини з урядом США, який торік домігся визнання незаконної монополії Google у пошуку та пов’язаній рекламі.

Визначаючи засоби правового захисту, суд врахував появу штучного інтелекту, який змінив конкурентне поле. Ключова вимога у судовому рішенні полягає у тому, що Google тепер має надати доступ до певних даних конкурентам, що потенційно посилить позиції компаній зі сфери ШІ, зокрема розробників чатботів і альтернативних пошукових рішень.

Водночас відсутність примусу до продажу Chrome або Android зняла один із головних ризиків для інвесторів. Аналітики зауважують, що ефект від data-sharing буде відстроченим, адже знадобиться певний час, щоб запровадити нові формати пошуку.

У Google заявили, що рішення щодо обміну даними може вплинути на користувачів і їхню приватність, та пообіцяли ретельно його проаналізувати. Компанія раніше сигналізувала про намір подати апеляцію, тож остаточна реалізація приписів може розтягнутися.

Суд також дозволив виробникам пристроїв і браузерів далі отримувати частку рекламних доходів від Google за пошуковий трафік. За оцінками Morgan Stanley, виплати на користь Apple становлять близько $20 млрд на рік.

