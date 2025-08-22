Маск запропонував Цукербергу спільно купити розробника ChatGPT за майже $100 мільярдів

Ілон Маск на початку 2025 року звернувся до CEO Meta Марка Цукерберга із пропозицією долучитися до фінансування заявки xAI вартістю $97,4 млрд на придбання OpenAI – розробника відомого сервісу на основі штучного інтелекту ChatGPT.

Про це свідчать документи у справі Маска проти OpenAI, що розглядається у федеральному суді Північної Каліфорнії, повідомляє CNBC.

OpenAI повідомила, що під час формування інвестконсорціуму Маск і xAI надіслали Цукербергу лист про наміри та обговорювали можливі умови фінансування, однак Meta і її керівник документ не підписали. Компанія також подала клопотання про виклик Meta для надання комунікацій щодо цієї ініціативи.

У зустрічних вимогах OpenAI називає спробу поглинання "бутафорською", яка завдала шкоди бізнесу компанії, а дії Маска – "тиском" через суди та публічні атаки. Водночас Meta твердить, що запити OpenAI надмірні й потрібні матеріали слід отримувати безпосередньо від Маска та xAI.

Зазначається, що Маск заснував xAI у 2023 році та вже судиться з OpenAI, звинувачуючи її у порушенні домовленостей на тлі переходу організації до комерційної моделі.

