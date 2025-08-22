БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Маск продав Х своєму стартапу
Маск запропонував Цукербергу спільно купити розробника ChatGPT за майже $100 мільярдів

Ілон Маск на початку 2025 року звернувся до CEO Meta Марка Цукерберга із пропозицією долучитися до фінансування заявки xAI вартістю $97,4 млрд на придбання OpenAI – розробника відомого сервісу на основі штучного інтелекту ChatGPT.

Про це свідчать документи у справі Маска проти OpenAI, що розглядається у федеральному суді Північної Каліфорнії, повідомляє CNBC.

OpenAI повідомила, що під час формування інвестконсорціуму Маск і xAI надіслали Цукербергу лист про наміри та обговорювали можливі умови фінансування, однак Meta і її керівник документ не підписали. Компанія також подала клопотання про виклик Meta для надання комунікацій щодо цієї ініціативи.

У зустрічних вимогах OpenAI називає спробу поглинання "бутафорською", яка завдала шкоди бізнесу компанії, а дії Маска – "тиском" через суди та публічні атаки. Водночас Meta твердить, що запити OpenAI надмірні й потрібні матеріали слід отримувати безпосередньо від Маска та xAI.

Зазначається, що Маск заснував xAI у 2023 році та вже судиться з OpenAI, звинувачуючи її у порушенні домовленостей на тлі переходу організації до комерційної моделі.

Раніше повідомлялось, що АМКУ побачив загрозу монополізації ринків через купівлю "Київстаром" сервісу Tabletki.uа.

поглинання (36) купівля (1347) Цукерберг Марк (73) Маск Ілон (409) ChatGPT (47)
В складчину) ! У Маска деньги кончились? Все на Трампа потратил?
22.08.2025 12:43 Відповісти
судя по фото марк не доверяет илону
22.08.2025 12:43 Відповісти
У Маска нема таких живих грошей. Знову у Фрідмана та катарців позичатиме?
22.08.2025 13:24 Відповісти
не підпускайте наркомана до чата!
22.08.2025 13:30 Відповісти
БИБА И БОБА ДВА ******** БОГАТЫХ!ВО ВСЁМ МИРЕ ВОЙНЫ!А ОНИ МИЛЛИАРДЫ НЕ НА ПОМОЩ И ОСТАНОЛЕНИЯ!А СЕБЕ В КАРМАН!
22.08.2025 13:47 Відповісти

