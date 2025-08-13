Starlink працює на окупованих територіях, Мінцифри намагається вирішити це питання, – Федоров
Супутниковий зв'язок компанії Starlink Ілона Маска працює на окупованій території України, це є викликом, над яким наразі працює Міністерство цифрової трансформації.
Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив напредодні під час тестування технології Starlink Direct to Cell, передає Інтерфакс-Україна.
"Для нас є зараз виклик, що Starlink працюють на тимчасово окупованій території… Ми не можемо багато коментувати цю тему і заходити в деталі, але для нас це виклик. Ми з ним працюємо і, я впевнений, що вирішимо це питання", – сказав Федоров.
Водночас він пообіцяв, що на підконтрольній українському уряду території Starlink працюватиме.
За його словами, існує певна комунікація з засновником та власником SpaceX Ілоном Маском, який публічно пообіцяв, що зі Starlink нічого не станеться в Україні й цей супутниковий зв'язок працюватиме.
"Він розуміє, що в нас велика кількість лікарень, шкіл, цивільного сектора покрито Starlink… Тому на сьогоднішній момент... все стало (стабільно, – ред.)", – наголосив Федоров.
Він зауважив, що наразі в Україні через війну, напевно, одна з найбільших кількостей активних терміналів Starlink у світі, тільки Мінцифри завезло їх понад 50 тис.
"Велика кількість Starlink впливає на те, як компанія реагує на розвиток того чи іншого регіону і взагалі на зворотній зв'язок по сервісам", – вважає Федоров.
Як повідомлялося, раніше розслідування агентства Reuters підтвердило, що американський мільярдер Ілон Маск наприкінці вересня 2022 року віддав наказ вимкнути покриття Starlink у Херсонській області та окремих районах Донецької області, коли Сили оборони України йшли в наступ, що спричинило втрату основного каналу зв’язку українських військ.
За даним агентства, рішення Маска шокувало деяких співробітників Starlink і фактично змінило лінію фронту
Українські джерела Reuters розповіли, що через відключення Starlink нібито зірвалося можливе оточення російських військ у місті Берислав на правому березі Дніпра.
