Facebook та Instagram відмовились від фактчекінгу. Правдивість повідомлень перевірятимуть самі користувачі

Корпорація Meta вирішила закрити програму фактчекінгу дописів користувачів у соціальних мережає Facebook та Instagram.

Замість цього користувачам пропонують самостійно скаржитися на інформацію, яку вони вважатимуть неправдивою, повідомляється на сайті компанії.

Для цього у Facebook запровадять систему "Нотатки спільноти", яка дозволить оцінювати правдивість інформації самим користувачам, подібно до того, як це працює у соцмережі X Ілона Маска.

З повідомлення компанії випливає, що вона також менше обмежуватиме поширення неправдивого контенту, зокрема шляхом зниження видачі перевіреного вмісту та публікації попереджень про оманливу інформацію.

Водночас Meta ослабить обмеження на публікацію чутливого вмісту, зокрема на теми імміграції та гендерної ідентичності, що дозволить користувачам ділитися більшою кількістю видів політичного контенту.

"Це неправильно, що щось можна говорити по телевізору чи в Конгресі, але не на наших платформах. Повне впровадження цих змін у політику може зайняти кілька тижнів", – зазначив директор з глобальних справ компанії Джоел Каплан.

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Компанія також планує припинити використання автоматизованих систем для блокування частини контенту.

"Дотепер ми використовували автоматизовані системи для пошуку всіх порушень політики, але це призвело до надто великої кількості помилок і занадто великої кількості вмісту, який піддавався цензурі, чого не слід було робити. Отже, ми збираємося й надалі зосереджувати ці системи на протидії незаконним і серйозним порушенням, таким як тероризм, сексуальна експлуатація дітей, наркотики і шахрайство", – уточнив Каплан.

У разі менш серйозних порушень політики соцмережі не блокуватимуть дописи, а чекатимуть, що хтось на них поскаржиться, перш ніж ми вживати будь-яких заходів.

Компанія також планує спростити апеляцію на обмеження дописів та видалення облікових записів, до цього процесу залучать моделі на основі штучного інтелекту.

Meta також вирішила відмовитися від політики зменшення кількості політичного контенту і обіцяє змінити налаштування, щоб користувачі могли частіше його бачити, якщо це відповідає їх уподобанням.

Зазначимо, що перед цим до ради директорів Meta увійшов виконавчий директор промоушену змішаних єдиноборств UFC Дейна Вайт, відомий своєю дружбою з обраним президентом США Дональдом Трампом, який раніше неодноразово критикував Facebook.