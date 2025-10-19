Россия готовит информационную атаку на Украину - пропаганда растет на 54%
Россия планирует значительно увеличить финансирование пропаганды в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует телеграм-канал Министерства иностранных дел.
По данным министра, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов. В то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%.
Это рекордный показатель, который свидетельствует о приоритетах российского руководства.
"Если они не могут получить преимущество на поле боя, то делают ставку на дезинформацию и информационное воздействие", - подчеркнул Сибига.
Министр также подчеркнул, что такое решение Кремля является сигналом для международного сообщества - увеличение финансирования пропаганды создает дополнительные угрозы для безопасности и информационной стабильности в регионе. Украина и ее союзники должны быть готовы противодействовать фейковым новостям и манипуляциям со стороны России, - отметил глава украинского МИД.
Министерство иностранных дел призывает международное сообщество следить за изменениями в российском бюджете и усиливать меры противодействия дезинформации.
Ранее мы писали, что Нацполиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине, если против него введут санкции, ведь мультфильм связан с Россией. Сайт и соцсети "Маши и Медведя" имеют российские домены, а доходы идут в российскую студию.
Также мы сообщали, что РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Задниця у ******, горить щодень чимдужче, тому і гадить московіт де тільки може! Срач у ********** почався, як у 2014 році!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Хто розмінував Чонгар? Де міндіч?
Дебільні 73%, від 40% що прийшли в 2019 на вибори, щоб ви всі зд....
53 замало
А 54 якраз як "незабаром"
Хоча є ще пару непоганих претендентів трохи ближче: ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл., від Шостки 400 км)
А Фламінго бумажні можуть знищити тільки бумажного тигра!
чи, я десь заблукав!
зелений дегенерат сибіга дипломат чи математик?