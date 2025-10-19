РУС
1 601 23

Россия готовит информационную атаку на Украину - пропаганда растет на 54%

Россия увеличивает на 54 процента пропаганду в следующем году

Россия планирует значительно увеличить финансирование пропаганды в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует телеграм-канал Министерства иностранных дел.

По данным министра, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов. В то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%.

Это рекордный показатель, который свидетельствует о приоритетах российского руководства.

"Если они не могут получить преимущество на поле боя, то делают ставку на дезинформацию и информационное воздействие", - подчеркнул Сибига.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВИДЕО

Министр также подчеркнул, что такое решение Кремля является сигналом для международного сообщества - увеличение финансирования пропаганды создает дополнительные угрозы для безопасности и информационной стабильности в регионе. Украина и ее союзники должны быть готовы противодействовать фейковым новостям и манипуляциям со стороны России, - отметил глава украинского МИД.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество следить за изменениями в российском бюджете и усиливать меры противодействия дезинформации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ считают, что детские игрушки являются "каналом пропаганды" и угрозой для "традиционных ценностей"

Ранее мы писали, что Нацполиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине, если против него введут санкции, ведь мультфильм связан с Россией. Сайт и соцсети "Маши и Медведя" имеют российские домены, а доходы идут в российскую студию.

Также мы сообщали, что РФ наказывает детей за проявления украинской идентичности на оккупированных территориях: в Донецкой области 161 ребенок преследуется за "экстремизм".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

деньги (942) пропаганда (3756) война в Украине (6569)
Топ комментарии
+8
Та ладно. Ми із без русні знаємо, як ви крадете на крові і як здаєте Україну. В русні фантазії не вистачить на всі оборудки, що ви виробляєте кожну хвилину.
Хто розмінував Чонгар? Де міндіч?
Дебільні 73%, від 40% що прийшли в 2019 на вибори, щоб ви всі зд....
показать весь комментарий
19.10.2025 21:43 Ответить
+4
Та забудьте про ті томагавки. Їх не буде. А для ПС і томагавків не треба, там достатньо і дронів. Тим більше, що ППО там нема.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:53 Ответить
+3
пропоную сьогодня вночі відповісти атакою на ПС "Міхайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена ​​потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.
Хоча є ще пару непоганих претендентів трохи ближче: ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл., від Шостки 400 км)
показать весь комментарий
19.10.2025 21:46 Ответить
"Якщо вони не можуть здобути перевагу на полі бою..." - Сибіга DEEP STATE давно не дивився або тільки Тік-Ток дивиться!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:42 Ответить
Дотримуймося Українці, інформаційної ГІГІЄНИ від ************ істерії московитів!!
Задниця у ******, горить щодень чимдужче, тому і гадить московіт де тільки може! Срач у ********** почався, як у 2014 році!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показать весь комментарий
19.10.2025 22:11 Ответить
19.10.2025 21:43 Ответить
Головне, вирахували,що на 54%
показать весь комментарий
19.10.2025 21:43 Ответить
55 забагато
53 замало
А 54 якраз як "незабаром"
показать весь комментарий
19.10.2025 21:46 Ответить
пропоную сьогодня вночі відповісти атакою на ПС "Міхайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена ​​потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.
Хоча є ще пару непоганих претендентів трохи ближче: ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл., від Шостки 400 км)
показать весь комментарий
19.10.2025 21:46 Ответить
Нажаль, Тамагавків не вистачає...
А Фламінго бумажні можуть знищити тільки бумажного тигра!
показать весь комментарий
19.10.2025 21:49 Ответить
Та забудьте про ті томагавки. Їх не буде. А для ПС і томагавків не треба, там достатньо і дронів. Тим більше, що ППО там нема.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:53 Ответить
Шо таке ПС?
показать весь комментарий
19.10.2025 22:18 Ответить
по тексту комента вище логічно що мова йде про електропідстанції.
показать весь комментарий
19.10.2025 22:22 Ответить
Тоді не електропідстанції, а перекачувальні станції єслі шо...
показать весь комментарий
19.10.2025 22:26 Ответить
а ви по приведеним координатам побачили нафтоперекачувальні станції? Чи може об'єми перекачування нафти почали вимірюватись у МВА??
показать весь комментарий
19.10.2025 22:31 Ответить
Знову якесь гівно про зелених випливе,тому діють на випередження,що то все ІПСО .Три рівні захисту,дрони,ракети,укріплення,куди не копни-все вкрадено і нічого не зроблено
показать весь комментарий
19.10.2025 21:47 Ответить
на 54% від тієї 267% що вже існує з часів боді хмельника?
чи, я десь заблукав!
зелений дегенерат сибіга дипломат чи математик?
показать весь комментарий
19.10.2025 21:49 Ответить
FT - один з інструментів цієї пропаганди. Розказали про зустріч Чубчика з нашим Президентом так, ніби з ними за столом сиділи.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:58 Ответить
Сибіга став другим Кулебою, якого, ніби хлопчика то беруть із собою на зустріч дорослих дядьків, то не беруть (на зустріч з Трампом та його адміністрацією). Єрмак встигає по вбиральнях туалетний папір розносити й міжнародною політикою держави займатись, оце універсал!
показать весь комментарий
19.10.2025 22:04 Ответить
У нас на кацапську пропаганду стійкий імунітет, а от кацапам мізки будуть трахати в три зміни. Їм мізки випорожнять і заново наповнять імперським лайном яке має допомгти вбогим пережити "тяготи і лішєнія".
показать весь комментарий
19.10.2025 22:13 Ответить
А вони в них є ті мізки? Їм ***** за 25 років їх виполоскав та наповнив скрєпним лайном.
показать весь комментарий
19.10.2025 22:21 Ответить
Є невелика кількість розумних і саме тому вони сидять тихо. Інакше їм пипець. Порвуть...
показать весь комментарий
19.10.2025 22:26 Ответить
Так, а шо толку шо вони сидять з язиками затягнутими в жопу?
показать весь комментарий
19.10.2025 22:30 Ответить
Готує інформаційну атаку? А до этого с 2014 года они чем занимались тогда? Восхваляли Украину?
показать весь комментарий
19.10.2025 22:14 Ответить
Новость из разряда: Гебельс готовиться написать негативную статью об евреях!
показать весь комментарий
19.10.2025 22:15 Ответить
Хтось вкрав столові прибори під час обіду з Трампом?
показать весь комментарий
19.10.2025 22:22 Ответить
 
 