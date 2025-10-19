Россия готовит информационную атаку на Украину - пропаганда растет на 54%

Россия планирует значительно увеличить финансирование пропаганды в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, которого цитирует телеграм-канал Министерства иностранных дел.

По данным министра, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов. В то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%.

Это рекордный показатель, который свидетельствует о приоритетах российского руководства.

"Если они не могут получить преимущество на поле боя, то делают ставку на дезинформацию и информационное воздействие", - подчеркнул Сибига.

Министр также подчеркнул, что такое решение Кремля является сигналом для международного сообщества - увеличение финансирования пропаганды создает дополнительные угрозы для безопасности и информационной стабильности в регионе. Украина и ее союзники должны быть готовы противодействовать фейковым новостям и манипуляциям со стороны России, - отметил глава украинского МИД.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество следить за изменениями в российском бюджете и усиливать меры противодействия дезинформации.

