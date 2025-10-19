Росія готує інформаційну атаку на Україну - пропаганда зростає на 54%

Росія планує значно збільшити фінансування пропаганди у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує телеграм-канал Міністерства закордонних справ.

За даними міністра, у проєкті російського бюджету на наступний рік передбачено скорочення військових витрат. Водночас кошти на пропаганду зростуть одразу на 54%.

Це рекордний показник, який свідчить про пріоритети російського керівництва.

"Якщо вони не можуть здобути перевагу на полі бою, то роблять ставку на дезінформацію та інформаційний вплив", - наголосив Сибіга.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Мардан: "Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским. Никаких чехов не было". ВIДЕО

Міністр також підкреслив, що таке рішення Кремля є сигналом для міжнародної спільноти - збільшення фінансування пропаганди створює додаткові загрози для безпеки та інформаційної стабільності в регіоні. Україна та її союзники мають бути готові протидіяти фейковим новинам і маніпуляціям з боку Росії, - зазначив очільник українського МЗС.

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту стежити за змінами у російському бюджеті та посилювати заходи протидії дезінформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ вважають, що дитячі іграшки є "каналом пропаганди" і загрозою для "традиційних цінностей"

Раніше ми писали, що Нацполіція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього введуть санкції, адже мультфільм пов’язаний із Росією. Сайт і соцмережі "Маші і Ведмедя" мають російські домени, а прибутки йдуть до російської студії.

Також ми повідомляли, що РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ