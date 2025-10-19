Росія готує інформаційну атаку на Україну - пропаганда зростає на 54%
Росія планує значно збільшити фінансування пропаганди у 2026 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує телеграм-канал Міністерства закордонних справ.
За даними міністра, у проєкті російського бюджету на наступний рік передбачено скорочення військових витрат. Водночас кошти на пропаганду зростуть одразу на 54%.
Це рекордний показник, який свідчить про пріоритети російського керівництва.
"Якщо вони не можуть здобути перевагу на полі бою, то роблять ставку на дезінформацію та інформаційний вплив", - наголосив Сибіга.
Міністр також підкреслив, що таке рішення Кремля є сигналом для міжнародної спільноти - збільшення фінансування пропаганди створює додаткові загрози для безпеки та інформаційної стабільності в регіоні. Україна та її союзники мають бути готові протидіяти фейковим новинам і маніпуляціям з боку Росії, - зазначив очільник українського МЗС.
Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту стежити за змінами у російському бюджеті та посилювати заходи протидії дезінформації.
