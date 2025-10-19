УКР
Росія готує інформаційну атаку на Україну - пропаганда зростає на 54%

Росія збільшує на 54 проценти пропаганду наступного року

Росія планує значно збільшити фінансування пропаганди у 2026 році. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, якого цитує телеграм-канал Міністерства закордонних справ. 

За даними міністра, у проєкті російського бюджету на наступний рік передбачено скорочення військових витрат. Водночас кошти на пропаганду зростуть одразу на 54%.

Це рекордний показник, який свідчить про пріоритети російського керівництва.

"Якщо вони не можуть здобути перевагу на полі бою, то роблять ставку на дезінформацію та інформаційний вплив", - наголосив Сибіга.

Міністр також підкреслив, що таке рішення Кремля є сигналом для міжнародної спільноти - збільшення фінансування пропаганди створює додаткові загрози для безпеки та інформаційної стабільності в регіоні. Україна та її союзники мають бути готові протидіяти фейковим новинам і маніпуляціям з боку Росії, - зазначив очільник українського МЗС. 

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту стежити за змінами у російському бюджеті та посилювати заходи протидії дезінформації. 

Раніше ми писали, що Нацполіція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього введуть санкції, адже мультфільм пов’язаний із Росією. Сайт і соцмережі "Маші і Ведмедя" мають російські домени, а прибутки йдуть до російської студії.

Також ми повідомляли, що РФ карає дітей за прояви української ідентичності на окупованих територіях: на Донеччині 161 дитина переслідується за "екстремізм".

Та ладно. Ми із без русні знаємо, як ви крадете на крові і як здаєте Україну. В русні фантазії не вистачить на всі оборудки, що ви виробляєте кожну хвилину.
Хто розмінував Чонгар? Де міндіч?
Дебільні 73%, від 40% що прийшли в 2019 на вибори, щоб ви всі зд....
19.10.2025 21:43 Відповісти
Знову якесь гівно про зелених випливе,тому діють на випередження,що то все ІПСО .Три рівні захисту,дрони,ракети,укріплення,куди не копни-все вкрадено і нічого не зроблено
19.10.2025 21:47 Відповісти
Та забудьте про ті томагавки. Їх не буде. А для ПС і томагавків не треба, там достатньо і дронів. Тим більше, що ППО там нема.
показати весь коментар
19.10.2025 21:53 Відповісти
"Якщо вони не можуть здобути перевагу на полі бою..." - Сибіга DEEP STATE давно не дивився або тільки Тік-Ток дивиться!
19.10.2025 21:42 Відповісти
Дотримуймося Українці, інформаційної ГІГІЄНИ від ************ істерії московитів!!
Задниця у ******, горить щодень чимдужче, тому і гадить московіт де тільки може! Срач у ********** почався, як у 2014 році!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
19.10.2025 22:11 Відповісти
19.10.2025 21:43 Відповісти
Головне, вирахували,що на 54%
19.10.2025 21:43 Відповісти
55 забагато
53 замало
А 54 якраз як "незабаром"
19.10.2025 21:46 Відповісти
пропоную сьогодня вночі відповісти атакою на ПС "Міхайловская" 500 кВ (54°16'10.0"N 38°59'36.0"E, Рязанська обл.., від Харкова 500 км), встановлена ​​потужність складає 1402 МВА. Через цю підстанцію забезпечується видача до Єдиної Національної електричної мережі потужності Волзької ГЕС, Рязанської ДРЕС та Новомосковської ДРЕС. Підстанція забезпечує електропостачання промислових підприємств Рязанської області та тягових підстанцій РЗ. Сюди приходить лінія 500 кВ зі Смоленською АЕС.
Хоча є ще пару непоганих претендентів трохи ближче: ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.(47°28'19.7"N 39°38'12.3"E, від Краматорська 200 км)
ПС Калужская, 500/220/10 кВ, потужність 1503 MVA (54°58'24.1"N 36°25'02.3"E, Калужская обл., від Шостки 400 км)
19.10.2025 21:46 Відповісти
Нажаль, Тамагавків не вистачає...
А Фламінго бумажні можуть знищити тільки бумажного тигра!
19.10.2025 21:49 Відповісти
Та забудьте про ті томагавки. Їх не буде. А для ПС і томагавків не треба, там достатньо і дронів. Тим більше, що ППО там нема.
19.10.2025 21:53 Відповісти
Шо таке ПС?
19.10.2025 22:18 Відповісти
по тексту комента вище логічно що мова йде про електропідстанції.
19.10.2025 22:22 Відповісти
Тоді не електропідстанції, а перекачувальні станції єслі шо...
19.10.2025 22:26 Відповісти
а ви по приведеним координатам побачили нафтоперекачувальні станції? Чи може об'єми перекачування нафти почали вимірюватись у МВА??
19.10.2025 22:31 Відповісти
Так тому ж я і запитав, що не знаю. Для мене розподільча підстанція асоціюється з трансформаторною станцію ТПС де електроенергію перетворюють на високовольтну, ну щоб далі на ЛЕП, або з високовольтної в низьковольтну для споживачів. А ПС для мене це те, що я писав вище.
19.10.2025 23:05 Відповісти
так я вам і пояснив, що ПС - це підстанція. Всі підстанції зазвичай так скорочуються, незалежно від іх функційоналу - чи то вузлова розподільча підстанція, чи підстанція глибого вводу, чи головні понижаючи. Окрему абревіатуру мають тягові підстанції - їх скорочують ТПС. Ну, ще зустрічається ОРУ - російською це открытое распределительное устройство.
На майбутнє просто запам'ятате декілька скорочень, які вам можуть бути незрозумілими:
НПС - нафтоперекчувальна станція
ПНПС - проміжна нафтоперекачувальна станція
ЛВДС - лінійно-виробнича діспетчерська станція
НПЗ - нафтопереробни завод МНП - магістральний нафтопровід
ГКС - газокомпресорна станія
ДГКС - дожимна газокомпресорна станція
ЛВУ МГ - лініно-виробниче управління магістральних гаазопроводів
ГПЗ - газопереробний завод
Такі скорочення мають потенційні цілі для уражень.
Користуйтесь.
19.10.2025 23:38 Відповісти
Дякую, зрозумів.
19.10.2025 23:43 Відповісти
Знову якесь гівно про зелених випливе,тому діють на випередження,що то все ІПСО .Три рівні захисту,дрони,ракети,укріплення,куди не копни-все вкрадено і нічого не зроблено
19.10.2025 21:47 Відповісти
на 54% від тієї 267% що вже існує з часів боді хмельника?
чи, я десь заблукав!
зелений дегенерат сибіга дипломат чи математик?
19.10.2025 21:49 Відповісти
FT - один з інструментів цієї пропаганди. Розказали про зустріч Чубчика з нашим Президентом так, ніби з ними за столом сиділи.
19.10.2025 21:58 Відповісти
Сибіга став другим Кулебою, якого, ніби хлопчика то беруть із собою на зустріч дорослих дядьків, то не беруть (на зустріч з Трампом та його адміністрацією). Єрмак встигає по вбиральнях туалетний папір розносити й міжнародною політикою держави займатись, оце універсал!
19.10.2025 22:04 Відповісти
У нас на кацапську пропаганду стійкий імунітет, а от кацапам мізки будуть трахати в три зміни. Їм мізки випорожнять і заново наповнять імперським лайном яке має допомгти вбогим пережити "тяготи і лішєнія".
19.10.2025 22:13 Відповісти
А вони в них є ті мізки? Їм ***** за 25 років їх виполоскав та наповнив скрєпним лайном.
19.10.2025 22:21 Відповісти
Є невелика кількість розумних і саме тому вони сидять тихо. Інакше їм пипець. Порвуть...
19.10.2025 22:26 Відповісти
Так, а шо толку шо вони сидять з язиками затягнутими в жопу?
19.10.2025 22:30 Відповісти
"Прихований талант нічим не відрізняється від загальновідомої бездарності". Тож таки так! Ніякої різниці.
20.10.2025 00:38 Відповісти
Готує інформаційну атаку? А до этого с 2014 года они чем занимались тогда? Восхваляли Украину?
19.10.2025 22:14 Відповісти
Новость из разряда: Гебельс готовиться написать негативную статью об евреях!
19.10.2025 22:15 Відповісти
Хтось вкрав столові прибори під час обіду з Трампом?
19.10.2025 22:22 Відповісти
У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News

https://espreso.tv/svit-u-floridi-viyavili-snaypersku-pozitsiyu-navproti-togo-mistsya-de-tramp-zavzhdi-vikhodit-z-litaka-koli-pryamue-do-mar-a-lago-fox-news

19.10.2025 22:48 Відповісти
 
 